Бербок в ООН закликала повернути викрадених Росією українських дітей

Міністр оборони Німеччини Анналена Бербок закликала Організацію об’єднаних націй разом із державами-членами та іншими міжнародними організаціями об’єднати зусилля для повернення українських дітей, викрадених окупантами та вивезених на територію РФ.

Про це вона заявила 17 липня на засіданні Радбезу ООН на рівні глав зовнішньополітичних відомств щодо підтримки миру в Україні.

– Незважаючи на всі розбіжності, одне переконання не повинно бути поза сумнівом: депортовані діти належать їхнім батькам…Коли зловмисник не зупиняється навіть на дітях, трагедія обертається страшною нелюдяністю, – наголосила вона.

Бербок також закликала розслідувати факти таких депортацій до РФ, а країну-агресора не намагатися всіх обдурити, бо світ бачив все на власні очі та чув історії матерів, чиїх дітей вкрав уряд Росії.

Глава Міноборони ФРН зізналася, що постійно уявляє, як би почувалася, якби це були її діти.

Станом на 15 липня в Україну вдалося повернути лише 383 дітей, яких примусово вивезли російські окупанти з тимчасово окупованої території до РФ. Країна-агресор не надає жодної інформації про українських дітей, яких незаконно депортували.

Джерело : Deutsche Welle

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