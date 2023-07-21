На оборону Украины: ЕС планирует создать спецсчет для выделения до €5 млрд в год
Европейский Союз предлагает создать “отдельную секцию” в рамках Европейского фонда мира, чтобы обеспечить потребности украинских войск в обороне.
Об этом заявил Высокий представитель Евросоюза по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель.
По его словам, с таким предложением выступили главы МИД стран ЕС после заседания 20 июля. На встрече в четверг министры иностранных дел обсудили создание отдельной секции в рамках фонда мира.
Боррель заявил, что на сегодня Евросоюз пытается конвертировать существующую поддержку Украины “в долгосрочное обязательство в сфере безопасности”.
Главный дипломат ЕС добавил, что указанный план связан с “обязательствами по безопасности”, которые ЕС может предложить Украине.
— Мы предложили создать отдельную секцию в рамках Европейского фонда мира для предоставления до €5 млрд в год в течение следующих четырех лет на оборонные нужды Украины, — заявил он.
По словам Борреля, такой шаг ЕС позволит использовать имеющиеся средства для долгосрочной поддержки Украины, не меняя при этом механизмов поддержки.
По его словам, данный вопрос будет подробнее обсуждать в конце лета во время неформальной встречи глав МИД.
Ранее о подобных планах Евросоюза сообщало издание Politico. По сообщениям журналистов, данный фонд будет дополнять уже имеющиеся предложения ЕС о выделении €50 млрд на невоенную помощь Украине.
При этом Politico сообщало, что трудности с реализацией такого финансирования связаны с тем, что данному плану препятствует Венгрия.
Источник: Foreign Affairs Council
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