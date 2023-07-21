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Украина
Илья Нежигай, редактор ленты

На оборону Украины: ЕС планирует создать спецсчет для выделения до €5 млрд в год

На оборону Украины: ЕС планирует создать спецсчет для выделения до €5 млрд в год
Фото: Правительственный портал

Европейский Союз предлагает создать “отдельную секцию” в рамках Европейского фонда мира, чтобы обеспечить потребности украинских войск в обороне.

Об этом заявил Высокий представитель Евросоюза по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель.

По его словам, с таким предложением выступили главы МИД стран ЕС после заседания 20 июля. На встрече в четверг министры иностранных дел обсудили создание отдельной секции в рамках фонда мира.

Боррель заявил, что на сегодня Евросоюз пытается конвертировать существующую поддержку Украины “в долгосрочное обязательство в сфере безопасности”.

Главный дипломат ЕС добавил, что указанный план связан с “обязательствами по безопасности”, которые ЕС может предложить Украине.

— Мы предложили создать отдельную секцию в рамках Европейского фонда мира для предоставления до €5 млрд в год в течение следующих четырех лет на оборонные нужды Украины, — заявил он.

По словам Борреля, такой шаг ЕС позволит использовать имеющиеся средства для долгосрочной поддержки Украины, не меняя при этом механизмов поддержки.

По его словам, данный вопрос будет подробнее обсуждать в конце лета во время неформальной встречи глав МИД.

Ранее о подобных планах Евросоюза сообщало издание Politico. По сообщениям журналистов, данный фонд будет дополнять уже имеющиеся предложения ЕС о выделении €50 млрд на невоенную помощь Украине.

При этом Politico сообщало, что трудности с реализацией такого финансирования связаны с тем, что данному плану препятствует Венгрия.

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Источник: Foreign Affairs Council

ЕС, Война в Украине, Жозеп Боррель, Російська агресія
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