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Арест Гиркина может свидетельствовать о смещении баланса сил в Кремле — ISW

Гіркін Гиркин
Фото: УНИАН

Арест бывшего российского офицера и предводителя боевиков “ДНР” Игоря Гиркина (Стрелкова) может свидетельствовать о смещении баланса сил в Кремле, в ущерб ФСБ, в которой служил Гиркин.

Об этом сообщают аналитики американского Института изучения войны (ISW).

Гиркин будет находиться под стражей до 18 сентября по обвинению в экстремизме. В суде он пытался заверить, что не собирается бежать, так как по нему есть приговор Гаагского трибунала. Но суд сослался его связи в правоохранительных органах и потому арестовал.

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Адвокат Гиркина говорит, что его подзащитного правоохранительные органы преследуют за публикации в Telegram от 25 мая 2023 года, в которых якобы обсуждалась проблема отсутствия выплат военнослужащим 105-го и 107-го воздушно-десантных полков (ВДВ).

Но, согласно судебным документам, дело против Гиркина было возбуждено 18 июля. Тогда он опубликовал несколько резких высказываний в адрес Владимира Путина. Хотя и до 18 июля Гиркин критиковал российского президента.

Некоторые источники утверждали, что арест Гиркина последовал за его конфликтом с одним из членов его же Клуба рассерженных патриотов по поводу группировки наемников Вагнера. Другие говорят, что причиной ареста могли стать жалобы Вагнера на Гиркина.

Один из источников утверждал, что арест связан с преследованием российских “патриотов”, нелояльных к Путину.

Российские источники утверждают, что арест Гиркина — это давление Кремля на отдельных высокопоставленных ультранационалистов после вооруженного бунта владельца ЧВК Вагнер Евгения Пригожина 24 июня.

Также в сети распространили документ якобы от спецслужб, в котором Кремль требует “принять репрессивные меры в отношении невменяемых, в том числе Стрелкова-Гиркина”.

Следственный комитет РФ, который и задержал Гиркина, является структурой, подчиненной Путину.

Ранее неоднократно сообщалось, что кремлевские группы начали борьбу за контроль над российским информационным пространством и что первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко пытался подорвать пропагандистку Маргариту Симоньян.

Источник: ISW
Ігор Гіркін, Кремль, Росія
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