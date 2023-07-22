Статус PESEL UKR: как получить украинцам в Польше и при каких условиях можно потерять

Украинцы, прибывшие в Польшу после полномасштабного вторжения, чаще всего интересуются вопросами легализации, связанными с использованием и потерей статуса PESEL UKR.

Документ подтверждает предоставление гражданам Украины временной защиты в Польше, который является основанием для легального пребывания, доступа к рынку труда в стране и социальных выплат, бесплатной медицины.

Эксперты по легализации Миграционной платформы EWL собрали наиболее распространенные вопросы, касающиеся PESEL UKR, и ответили на них.

— На сколько дней украинец может выехать на родину, если у него есть PESEL UKR?

Гражданин Украины может выехать в Украину не более чем на 30 дней за один выезд. Если он выезжает из Польши на срок более 30 дней, то согласно Закону о помощи гражданам Украины, теряет статус PESEL UKR, а также все социальные выплаты в Польше.

Эксперты EWL рекомендуют во время каждого пересечения польско-украинской границы обращаться к пограничникам с просьбой ставить штампы в загранпаспорт, а также показывать электронный документ в мобильном приложении Diia.pl.

— Так будет легче доказать, что пребывание за пределами Польши составляет менее 30 дней. Это уменьшит риск потери временной защиты и социальных выплат, — объяснила руководитель отдела легализации Миграционной платформы EWL Мария Кузенко.

— Я имею PESEL UKR, но не имею Diia.pl, как мне ее установить и зарегистрироваться?

Для начала необходимо полученный логин и пароль к доверенному профилю, после загрузить программу mObywatel. Подробная информация механизма дальнейших действий доступна по ссылке.

— Можно ли, имея PESEL UKR, подать документы на получение разрешения на временное пребывание (карту временного побыта)?

С 1 апреля 2023 года граждане Украины, которые имеют номер PESEL со статусом UKR, могут подать заявление на получение разрешения на временное пребывание только с целью трудоустройства, выполнения высококвалифицированной работы или ведения хозяйственной деятельности.

— В течение какого времени нужно подать заявление на получение PESEL UKR?

Заявление на получение PESEL UKR надо подать в течение 30 дней от даты пересечения границы. Наличие статус PESEL UKR является подтверждением получения временной защиты в Польше.

— Как может пересечь границу ребенок, который имеет PESEL UKR?

В приложении mObywatel появился раздел Dzieci (с польского языка переводится как дети), где можно загрузить документы своих детей в Diia.pl. Для загрузки документов:

ребенок должен иметь номер PESEL со статусом UKR;

ребенок должен быть связан с номером PESEL родителей, которые хотят добавить документы ребенка.

То есть родители при заполнении заявки на получение номера PESEL со статусом UKR должны указать данные о детях.

— Может ли украинец выехать в другую страну ЕС после получения PESEL?

Наличие идентификационного номера PESEL не является препятствием для выезда в другую страну. Однако тогда вы должны отказаться от финансовой помощи в Польше (например, выплаты на ребенка по программе 500+), сообщив об этом в Управление социального страхования Польши ZUS.

Если вы, например, поехали в Германию и там будете получать социальную помощь, однако не откажетесь от помощи в Польше, впоследствии все равно польские государственные органы контроля заставят вас вернуть эти средства.

— Можно ли изменить PESEL выданный до полномасштабного вторжения в Украину, на PESEL UKR?

Эта возможность доступна для граждан Украины, которые получили PESEL до 24 февраля 2022 года, на момент войны были в Украине, пересекли границу после полномасштабного вторжения и хотят получить статус временной защиты в Польше.

В таком случае его необходимо обновить и получить статус УКР (UKR). Для этого надо посетить муниципальный офис (Urząd), сдать отпечатки пальцев и сделать новую фотографию. Сам номер при этом не изменится.

— Как я могу потерять статус UKR?

Основные причины:

выезд за границу Польши на более 30 дней;

гражданин Украины изменил свои документы, но не сообщил об этом Управление социальной защиты ZUS в Польше;

гражданин Украины получил защиту в другой стране;

гражданин Украины игнорирует запросы ZUS.

Управление социальной защиты в Польше может звонить или писать письма, чтобы проверить, находитесь ли вы в Польше. Эти запросы не стоит оставлять без ответа, потому что есть вероятность потерять статус UKR.

Если гражданин Украины потерял статус UKR в Польше и никаких нарушений не было, необходимо обратиться в ближайшее гминное управление Польши с заявлением соответствующего образца, иметь с собой паспорт и PESEL. А также нужно знать точную дату выезда и въезда в Польшу, указать причину путешествия.

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