Статус PESEL UKR: як отримати українцям у Польщі та за яких умов можна втратити

Українці, які прибули в Польщі після повномасштабного вторгнення, найчастіше цікавляться питаннями легалізації, пов’язаними з використанням і втратою статусу PESEL UKR.

Документ підтверджує надання громадянам України тимчасового захисту в Польщі, який є підставою до легального перебування, доступу до ринку праці в країні та соціальних виплат, безкоштовної медицини.

Експерти з легалізації Міграційної платформи EWL зібрали найпоширеніші питання, які стосуються PESEL UKR, і відповіли на них.

– На скільки днів українець може виїхати на батьківщину, якщо він має PESEL UKR?

Громадянин України може виїхати в Україну не більш ніж 30 днів за один виїзд. Якщо він виїжджає з Польщі на термін понад 30 днів, то згідно із Законом про допомогу громадянам України, втрачає статус PESEL UKR, а також усі соціальні виплати в Польщі.

Експерти EWL рекомендують під час кожного перетину польсько-українського кордону звертатися до прикордонників із проханням ставити штампи в закордонний паспорт, а також показувати електронний документ у мобільному додатку Diia.pl.

– Так буде легше довести, що перебування за межами Польщі становить до 30 днів. Це зменшить ризик втрати тимчасового захисту і соціальних виплат, – пояснила керівниця відділу легалізації Міграційної платформи EWL Марія Кузенко.

– Я маю PESEL UKR, але не маю Diia.pl, як мені її встановити та зареєструватися?

Для початку необхідно отриманий логін і пароль до довіреного профілю, а тоді завантажити програму mObywatel. Детальна інформація механізму подальших дій доступна за посиланням.

– Чи можна, маючи PESEL UKR, подати документи на отримання дозволу на тимчасове перебування (карту тимчасового побиту)?

З 1 квітня 2023 року громадяни України, які мають номер PESEL зі статусом UKR, можуть подати заяву на отримання дозволу на тимчасове перебування лише з метою працевлаштування, виконання висококваліфікованої роботи або ведення господарської діяльності.

– Протягом якого часу потрібно подати заяву на отримання PESEL UKR?

Заяву на отримання PESEL UKR треба подати протягом 30 днів від дати перетину кордону. Наявність статус PESEL UKR є підтвердженням отримання тимчасового захисту в Польщі.

– Як може перетнути кордон дитина, яка має PESEL UKR?

У застосунку mObywatel зʼявився розділ Dzieci (з польської мови перекладається як діти), де можна завантажити документи своїх дітей до Diia.pl. Для завантаження документів:

дитина повинна мати номер PESEL зі статусом UKR;

дитина має бути повʼязана з номером PESEL батьків, які хочуть додати документи дитини.

Тобто батьки під час заповнення заявки на отримання номера PESEL зі статусом UKR повинні вказати дані про дітей.

– Чи може українець виїхати в іншу країну ЄС після отримання PESEL?

Наявність ідентифікаційного номера PESEL не є перешкодою для виїзду до іншої країни. Проте тоді ви маєте відмовитися від фінансової допомоги в Польщі (наприклад, виплати на дитину за програмою 500+), повідомивши про це Управління соціального страхування Польщі ZUS.

Якщо ви, наприклад, поїхали до Німеччини й там отримуватимете соціальну допомогу, однак не відмовитеся від допомоги в Польщі, згодом усе одно польські державні органи контролю змусять вас повернути ці кошти.

– Чи можна змінити PESEL, виданий до повномасштабного вторгнення в Україну, на PESEL UKR?

Ця можливість є доступною для громадян Україн, які отримали PESEL до 24 лютого 2022 року, на момент війни були в Україні, перетнули кордон після повномасштабного вторгнення та хочуть отримати статус тимчасового захисту в Польщі.

В такому разі його необхідно оновити й отримати статус УКР (UKR). Для цього треба відвідати муніципальний офіс (Urząd), здати відбитки пальців і зробити нову фотографію. Сам номер водночас не зміниться.

– Як я можу втратити статус UKR?

Основні причини:

виїзд за кордон Польщі на понад 30 днів;

громадянин України змінив свої документи, але не повідомив про це Управління соціального захисту ZUS в Польщі;

громадянин України отримав захист в іншій країні;

громадянин України ігнорує запити ZUS.

Управління соціального захисту в Польщі може телефонувати або ж писати листи, щоб перевірити, чи перебуваєте ви у Польщі. Ці запити не варто залишати без відповіді, бо є ймовірність втратити статус UKR.

Якщо громадянин України втратив статус UKR у Польщі та жодних порушень не було, необхідно звернутися до найближчого ґмінного управління Польщі із заявою відповідного зразка, мати із собою паспорт та PESEL. А також потрібно знати точну дату виїзду та в’їзду в Польщу, вказати причину подорожі.

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