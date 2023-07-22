В Горловке среди оккупантов заметили граждан Узбекистана — Генштаб
В подразделениях российских оккупационных войск, которые размещены во временно оккупированной Горловке Донецкой области, заметили большое количество граждан Узбекистана.
Об этом говорится в сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины. По данным Генштаба, указанные лица прибыли в Мариуполь для проведения строительных работ.
После прибытия туда у граждан Узбекистана изъяли паспорта и мобилизовали в состав оккупационных войск как якобы добровольцев.
Горловка на карте Украины
В то же время авиация Сил обороны Украины за сутки нанесла восемь ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники российских войск. Украинские защитники уничтожили четыре разведывательных беспилотника оперативно-тактического уровня.
В Генеральном штабе ВСУ поделились, что подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток ударили по семи вражеским артиллерийским средствам на огневых позициях оккупационных войск в Украине.
За год зерновой сделки успешно прошли свой путь более тысячи кораблей, отгружено более 30 млн. тонн зерна и другой продукции. Все это время Россия постоянно пыталась сделку остановить, блокировать, затягивать процесс, то есть использовала потенциальный голод во всем мире как шантаж. А после выхода из сделки стала стрелять по всей портовой инфраструктуре.Наталья Кулик