В Горловке среди оккупантов заметили граждан Узбекистана — Генштаб

В подразделениях российских оккупационных войск, которые размещены во временно оккупированной Горловке Донецкой области, заметили большое количество граждан Узбекистана.

Об этом говорится в сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины. По данным Генштаба, указанные лица прибыли в Мариуполь для проведения строительных работ.

После прибытия туда у граждан Узбекистана изъяли паспорта и мобилизовали в состав оккупационных войск как якобы добровольцев.

Горловка на карте Украины

В то же время авиация Сил обороны Украины за сутки нанесла восемь ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники российских войск. Украинские защитники уничтожили четыре разведывательных беспилотника оперативно-тактического уровня.

В Генеральном штабе ВСУ поделились, что подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток ударили по семи вражеским артиллерийским средствам на огневых позициях оккупационных войск в Украине.

Источник : Генштаб ВСУ

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