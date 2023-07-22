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Юлия Захарченко, редактор ленты

В Горловке среди оккупантов заметили граждан Узбекистана — Генштаб

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Фото: Getty Images

В подразделениях российских оккупационных войск, которые размещены во временно оккупированной Горловке Донецкой области, заметили большое количество граждан Узбекистана.

Об этом говорится в сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины. По данным Генштаба, указанные лица прибыли в Мариуполь для проведения строительных работ.

После прибытия туда у граждан Узбекистана изъяли паспорта и мобилизовали в состав оккупационных войск как якобы добровольцев.

Горловка на карте Украины

В Горловке среди оккупантов заметили граждан Узбекистана — Генштаб

В то же время авиация Сил обороны Украины за сутки нанесла восемь ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники российских войск. Украинские защитники уничтожили четыре разведывательных беспилотника оперативно-тактического уровня.

В Генеральном штабе ВСУ поделились, что подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток ударили по семи вражеским артиллерийским средствам на огневых позициях оккупационных войск в Украине.

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Источник: Генштаб ВСУ
Война в Украине, ВСУ, Україна-Росія, українські військові
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