У Горлівці серед окупантів помітили громадян Узбекистану – Генштаб

У підрозділах російських окупаційних військ, які розміщені у тимчасово окупованій Горлівці Донецької області, помітили велику кількість громадян Узбекистану.

Про це йдеться у зведенні Генерального штабу Збройних сил України. За даними Генштабу, вказані особи прибули до Маріуполя для проведення будівельних робіт.

Після прибуття туди у громадян Узбекистану вилучили паспорти та мобілізували до складу окупаційних військ як нібито добровольців.

Горлівка на карті України

Водночас авіація Сил оборони України за добу завдала вісьмох ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки російських військ. Українські захисники знищили чотири розвідувальних безпілотники оперативно-тактичного рівня.

У Генеральному штабі ЗСУ поділилися, що підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби вдарили по семи ворожих артилерійських засобах на вогневих позиціях окупаційних військ в Україні.

Джерело : Генштаб ЗСУ

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