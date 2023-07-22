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Юлія Захарченко, редакторка стрічки

У Горлівці серед окупантів помітили громадян Узбекистану – Генштаб

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Фото: Getty Images

У підрозділах російських окупаційних військ, які розміщені у тимчасово окупованій Горлівці Донецької області, помітили велику кількість громадян Узбекистану.

Про це йдеться у зведенні Генерального штабу Збройних сил України. За даними Генштабу, вказані особи прибули до Маріуполя для проведення будівельних робіт.

Після прибуття туди у громадян Узбекистану вилучили паспорти та мобілізували до складу окупаційних військ як нібито добровольців.

Горлівка на карті України

У Горлівці серед окупантів помітили громадян Узбекистану – Генштаб

Водночас авіація Сил оборони України за добу завдала вісьмох ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки російських військ. Українські захисники знищили чотири розвідувальних безпілотники оперативно-тактичного рівня.

У Генеральному штабі ЗСУ поділилися, що підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби вдарили по семи ворожих артилерійських засобах на вогневих позиціях окупаційних військ в Україні.

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Джерело: Генштаб ЗСУ
Війна в Україні, ЗСУ, Україна-Росія, українські військові
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