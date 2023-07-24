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Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель

В Швеции суд назначил штраф экоактивистке Тунберг – в чем ее признали виновной

Грета Тунберг
Фото: Getty Images

Климатическую активистку Грету Тунберг признали виновной и оштрафовали за неповиновение приказанию полиции покинуть климатический протест в шведском порту Мальме в июне.

Решение принял окружной суд шведского города Мальме, сообщила газета Sydsvenskan.

Тунберг не признала себя виновной, заявив, что ее действия были оправданными.

— Это абсурд, что те, кто действует в соответствии с наукой, должны платить за это цену, — сказала она журналистам в суде.

Суд обязал активистку выплатить 1 500 шведских крон ($144) и дополнительно 1 000 крон ($96) – в фонд помощи жертвам преступлений.

Тунберг была среди группы протестующих, которые заблокировали дорогу для нефтяных грузовиков в порту Мальме 19 июня. Ее обвинили в том, что она не покинула акцию протеста, когда полиция приказала ей это сделать.

Штраф рассчитан на основе дохода Тунберг. Невыполнение приказа полиции предусматривает максимальное наказание в виде шести месяцев заключения.

В суде она заявила: Я считаю, что мы находимся в чрезвычайной ситуации, которая угрожает жизни, здоровью и имуществу.

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Источник: Sydsvenskan

Мальме, Суд, Швеция, Грета Тунберг
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