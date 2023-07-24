У Швеції суд призначив штраф екоактивістці Тунберґ – у чому її визнали винною

Кліматичну активістку Ґрету Тунберґ визнали винною та оштрафували за непокору наказу поліції покинути кліматичний протест у шведському порту Мальме у червні.

Рішення ухвалив окружний суд шведського міста Мальме, повідомила газета Sydsvenskan.

Тунберґ не визнала себе винною, заявивши, що її дії були виправданими.

– Це абсурд, що ті, хто діє відповідно до науки, повинні платити за це ціну, – сказала вона журналістам у суді.

Суд зобов’язав активістку виплатити 1 500 шведських крон ($144) і додатково 1 000 крон ($96) – у фонд допомоги жертвам злочинів.

Тунберґ була серед групи протестувальників, які заблокували дорогу для нафтових вантажівок у порту Мальме 19 червня. Її звинуватили в тому, що вона не залишила акцію протесту, коли поліція наказала їй це зробити.

Штраф розраховано на основі доходу Тунберґ. Невиконання наказу поліції передбачає максимальне покарання у вигляді шести місяців ув’язнення.

У суді вона заявила: Я вважаю, що ми перебуваємо в надзвичайній ситуації, яка загрожує життю, здоров’ю і майну.

Джерело: Sydsvenskan

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