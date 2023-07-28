Укр Рус
Поддержать
Укр Рус
Популярные
ГУР перехватило секретный доклад для Путина, как РФ срывала зерновую сделку
В санатории возле Трускавца девочка выстрелила в голову 10-летнему мальчику: что известно
Наша независимость закаляется в войне: историки о важности Дня украинской государственности
Целью ракетного удара РФ был Староконстантинов в Хмельницкой области — Игнат
Это меня убило, я кричала от боли: Харлан высказалась о дисквалификации и поблагодарила за поддержку
Мир
Валентина Чорна, редактор ленты

Польша продлит запрет на импорт украинского зерна после 15 сентября

Польша продлит запрет на импорт украинского зерна после 15 сентября
Фото: Pexels

В Польше хотят продлить запрет на импорт украинского зерна после 15 сентября 2023 года.

Об этом сообщает Polskie Radio со ссылкой на министра сельского хозяйства и развития села Роберта Телюса.

— Премьер-министр Матеуш Моравецкий и вице-премьер-министр Польши Ярослав Качиньский четко заявили: после 15 сентября украинское зерно не въедет в Польшу. Мы будем оберегать польское сельское хозяйство, — заявил Телюс в Сейме.

В середине сентября прекращает действовать запрет на импорт пшеницы, кукурузы, семян подсолнечника и рапса из Украины в Польшу, Словакию, Болгарию, Румынию и Венгрию.

Пять соседних с Украиной государств выступают за продление запрета как минимум до конца года.

Накануне премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Польша сохранит существующий запрет даже без согласия Еврокомиссии.

Ранее глава украинского правительства Денис Шмыгаль назвал намерение Польши и в дальнейшем блокировать экспорт зерна “недружественным и популистским шагом”, который “сильно ударит по мировой продовольственной безопасности и экономике Украины”.

Он призвал Европейскую Комиссию обеспечить беспрепятственный экспорт украинского продовольствия в ЕС.

Министр экономики Юлия Свириденко в свою очередь предположила, что Украина может ввести зеркальные меры против некоторых продуктов из Польши.

Читайте также
США и союзники ищут альтернативные пути экспорта зерна из Украины — Белый дом
зерно

Война в Украине, Зерно, Польша
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
До 4 мин на одном квадратном метре: Клименко объяснил, почему ВСУ продвигаются медленно
Польша продлит запрет на импорт украинского зерна после 15 сентября
В Запорожье прогремели взрывы
Польша продлит запрет на импорт украинского зерна после 15 сентября
В Днепре прогремели взрывы без объявления тревоги
Польша продлит запрет на импорт украинского зерна после 15 сентября
Экс-руководителя ГП Антонов будут судить за уничтожение самолета Мрия из-за служебной халатности
Знищений літак АН-225 Мрія
Действительно ли нардепам после истории с Аристовым запрещен выезд за границу: объяснение ГПСУ
Польша продлит запрет на импорт украинского зерна после 15 сентября
Видео
Общество
Тризуб для Родины-матери останется без стали Метинвест: в чем причина

На столичном предприятии завершают изготовление украинского тризуба, которым заменят советский герб на щите Родины-матери. Год назад декоммунизацию монумента поддержало 85% опрошенных в приложении Дія — почти 800 тыс. человек. С тех пор в Минкульте приступили к реализации проекта.

Кристина Величанская
День Украинской Государственности: что это за праздник и почему злит россиян
Людина з прапором України
Держат фронт возле Донецка: 59 ОМПБр показала уникальное антидроновое оружие
Польша продлит запрет на импорт украинского зерна после 15 сентября
Многие ребята погибли на глазах, потому что стекли кровью: воспоминания очевидцев теракта в Оленовке
Польша продлит запрет на импорт украинского зерна после 15 сентября
Бастион-02: как отечественная РСЗО демилитаризирует армию РФ
Польша продлит запрет на импорт украинского зерна после 15 сентября
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь