Польша продлит запрет на импорт украинского зерна после 15 сентября

В Польше хотят продлить запрет на импорт украинского зерна после 15 сентября 2023 года.

Об этом сообщает Polskie Radio со ссылкой на министра сельского хозяйства и развития села Роберта Телюса.

— Премьер-министр Матеуш Моравецкий и вице-премьер-министр Польши Ярослав Качиньский четко заявили: после 15 сентября украинское зерно не въедет в Польшу. Мы будем оберегать польское сельское хозяйство, — заявил Телюс в Сейме.

В середине сентября прекращает действовать запрет на импорт пшеницы, кукурузы, семян подсолнечника и рапса из Украины в Польшу, Словакию, Болгарию, Румынию и Венгрию.

Пять соседних с Украиной государств выступают за продление запрета как минимум до конца года.

Накануне премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Польша сохранит существующий запрет даже без согласия Еврокомиссии.

Ранее глава украинского правительства Денис Шмыгаль назвал намерение Польши и в дальнейшем блокировать экспорт зерна “недружественным и популистским шагом”, который “сильно ударит по мировой продовольственной безопасности и экономике Украины”.

Он призвал Европейскую Комиссию обеспечить беспрепятственный экспорт украинского продовольствия в ЕС.

Министр экономики Юлия Свириденко в свою очередь предположила, что Украина может ввести зеркальные меры против некоторых продуктов из Польши.

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