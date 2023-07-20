Недружественный шаг. Шмыгаль о решении Польши в дальнейшем блокировать экспорт украинского зерна
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль назвал недружественным и популистским шагом намерение Польши и в дальнейшем блокировать экспорт украинского зерна в Евросоюз.
Об этом глава украинского правительства написал в социальной сети Twitter.
Шмыгаль отметил, что сейчас непростое время, ведь Россия сорвала зерновую инициативу, уничтожает инфраструктуру черноморских портов и в очередной раз провоцирует мировой продовольственный кризис.
— В это критическое время Польша намерена и дальше блокировать экспорт украинского зерна в ЕС. Это недружественный и популистский шаг, который сильно ударит по мировой продовольственной безопасности и экономике Украины, — написал он.
Шмыгаль призвал партнеров и Европейскую комиссию обеспечить беспрепятственный экспорт украинского продовольствия в ЕС.
— Это солидарность не только с Украиной, но и с миром, который нуждается в нашем зерне, — добавил глава правительства.
Накануне премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Варшава не планирует открывать границу с Украиной для импорта зерна после 15 сентября, если истечет срок моратория Еврокомиссии.
По его словам, Польша принимает соответствующий шаг для своих фермеров, а не против Украины.
Источник: Денис Шмыгаль
Цены на пшеницу в мире сразу поползли вверх после того, как Россия объявила, что приостанавливает участие в зерновом соглашении. На торгах в Соединенных Штатах зафиксировали ценовой скачок более чем на 4%. Кремль, среди прочего, добивается, чтобы подсанкционный Россельхозбанк снова подключили к международной банковской системе SWIFT, чтобы разблокировать экспорт российского аммиака.Оксана Лотоцкая