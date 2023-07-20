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Политика
Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель

Недружественный шаг. Шмыгаль о решении Польши в дальнейшем блокировать экспорт украинского зерна

Денис Шмигаль
Фото: Правительственный портал

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль назвал недружественным и популистским шагом намерение Польши и в дальнейшем блокировать экспорт украинского зерна в Евросоюз.

Об этом глава украинского правительства написал в социальной сети Twitter.

Шмыгаль отметил, что сейчас непростое время, ведь Россия сорвала зерновую инициативу, уничтожает инфраструктуру черноморских портов и в очередной раз провоцирует мировой продовольственный кризис.

— В это критическое время Польша намерена и дальше блокировать экспорт украинского зерна в ЕС. Это недружественный и популистский шаг, который сильно ударит по мировой продовольственной безопасности и экономике Украины, — написал он.

Шмыгаль призвал партнеров и Европейскую комиссию обеспечить беспрепятственный экспорт украинского продовольствия в ЕС.

— Это солидарность не только с Украиной, но и с миром, который нуждается в нашем зерне, — добавил глава правительства.

Накануне премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Варшава не планирует открывать границу с Украиной для импорта зерна после 15 сентября, если истечет срок моратория Еврокомиссии.

По его словам, Польша принимает соответствующий шаг для своих фермеров, а не против Украины.

Источник: Денис Шмыгаль

Денис Шмыгаль, Зерно, Польша, Украина
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