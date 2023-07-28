Укр Рус
Підтримати
Укр Рус
Популярні
ГУР перехопило секретну доповідь для Путіна, як РФ зривала зернову угоду
У санаторії біля Трускавця дівчинка вистрілила в голову 10-річному хлопчику: що відомо
Наша незалежність гартується у війні: історики про важливість Дня української державності
Ціллю ракетного удару РФ був Старокостянтинів на Хмельниччині – Ігнат
Це мене вбило, я кричала від болю: Харлан висловилася про дискваліфікацію і подякувала за підтримку
Світ
Валентина Чорна, редакторка стрічки

Польща продовжить заборону на імпорт українського зерна після 15 вересня

Польща продовжить заборону на імпорт українського зерна після 15 вересня
Фото: Pexels

У Польщі хочуть продовжити заборону на імпорт українського зерна після 15 вересня 2023 року.

Про це повідомляє Polskie Radio з посиланням на міністра сільського господарства та розвитку села Роберта Телюса.

– Прем’єр-міністр Матеуш Моравєцький та віцепрем’єр-міністр Польщі Ярослав Качинський чітко заявили: після 15 вересня українське зерно не в’їде до Польщі. Ми будемо оберігати польське сільське господарство, – заявив Телюс у Сеймі.

В середині вересня припиняє діяти заборона на імпорт пшениці, кукурудзи, насіння соняшнику та ріпаку з України в Польщу, Словаччину, Болгарію, Румунію та Угорщину.

П’ять сусідніх з Україною держав виступають за продовження заборони щонайменше до кінця року.

Напередодні прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що Польща збереже існуючу заборону навіть без згоди Єврокомісії.

Раніше глава українського уряду Денис Шмигаль назвав намір Польщі й надалі блокувати експорт зерна “недружнім і популістським кроком”, який “сильно вдарить по світовій продовольчій безпеці та економіці України”.

Він закликав Європейську Комісію забезпечити безперешкодний експорт українського продовольства до ЄС.

Міністерка економіки Юлія Свириденко своєю чергою припустила, що Україна може запровадити дзеркальні заходи проти деяких продуктів із Польщі.

Читайте також
США і союзники шукають альтернативних шляхів експорту зерна з України – Білий дім
зерно

Війна в Україні, Зерно, Польща
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
У Запоріжжі пролунали вибухи
Польща продовжить заборону на імпорт українського зерна після 15 вересня
У Дніпрі пролунали вибухи без оголошення тривоги
Польща продовжить заборону на імпорт українського зерна після 15 вересня
Екскерівника ДП Антонов судитимуть за знищення літака Мрія через службову недбалість
Знищений літак АН-225 Мрія
Чи справді нардепам після історії з Арістовим заборонено виїзд за кордон: пояснення ДПСУ
Польща продовжить заборону на імпорт українського зерна після 15 вересня
Готуємо вагомі рішення для України, для наших воїнів. Робимо максимум зараз – Зеленський
Польща продовжить заборону на імпорт українського зерна після 15 вересня
Відео
Суспільство
Тризуб для Батьківщини-матері залишиться без сталі Метінвест: у чому причина

На столичному підприємстві завершують виготовлення українського тризуба, яким замінять радянський герб на щиті Батьківщини-матері. Рік тому декомунізацію монумента підтримало 85% опитаних у застосунку Дія – майже 800 тис. людей. Відтоді в Мінкульті взялись за реалізацію проєкту.

Христина Величанська
День Української Державності: що це за свято та чому злить росіян
Людина з прапором України
Тримають фронт біля Донецька: 59 ОМПБр показала унікальну антидронову зброю
Польща продовжить заборону на імпорт українського зерна після 15 вересня
Багато хлопців загинули на очах, бо стекли кров’ю: спогади очевидців теракту в Оленівці
Польща продовжить заборону на імпорт українського зерна після 15 вересня
Бастіон-02: як вітчизняна РСЗВ демілітаризує армію РФ
Польща продовжить заборону на імпорт українського зерна після 15 вересня
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь