Польща продовжить заборону на імпорт українського зерна після 15 вересня

У Польщі хочуть продовжити заборону на імпорт українського зерна після 15 вересня 2023 року.

Про це повідомляє Polskie Radio з посиланням на міністра сільського господарства та розвитку села Роберта Телюса.

– Прем’єр-міністр Матеуш Моравєцький та віцепрем’єр-міністр Польщі Ярослав Качинський чітко заявили: після 15 вересня українське зерно не в’їде до Польщі. Ми будемо оберігати польське сільське господарство, – заявив Телюс у Сеймі.

В середині вересня припиняє діяти заборона на імпорт пшениці, кукурудзи, насіння соняшнику та ріпаку з України в Польщу, Словаччину, Болгарію, Румунію та Угорщину.

П’ять сусідніх з Україною держав виступають за продовження заборони щонайменше до кінця року.

Напередодні прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що Польща збереже існуючу заборону навіть без згоди Єврокомісії.

Раніше глава українського уряду Денис Шмигаль назвав намір Польщі й надалі блокувати експорт зерна “недружнім і популістським кроком”, який “сильно вдарить по світовій продовольчій безпеці та економіці України”.

Він закликав Європейську Комісію забезпечити безперешкодний експорт українського продовольства до ЄС.

Міністерка економіки Юлія Свириденко своєю чергою припустила, що Україна може запровадити дзеркальні заходи проти деяких продуктів із Польщі.

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