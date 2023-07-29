Около 40 добровольцев из Германии воюют в Украине – Welt

С начала полномасштабного вторжения РФ из Германии в Украину выехал 61 человек, “имеющий отношение к экстремизму или политически мотивированным преступлениям”.

Об этом сообщило Министерство внутренних дел ФРГ на запрос издания Welt.

В частности, есть сведения, что 39 человек покинули Германию именно с намерением участвовать в боевых действиях, из них 27 – на стороне страны-агрессора и 12 – в рядах ВСУ. В МВД говорят, что они принимали участие в боях. При этом среди них есть как правые, так и левые экстремисты.

Однако на самом деле количество добровольцев из Германии, воюющих в Украине, больше, но власти собирают данные только о людях, связанных с экстремизмом.

Кроме того, ряд бывших солдат Бундесвера присоединились к Интернациональному легиону в составе ВСУ.

Спикер немецкого Минюста объяснила, что участие в боевых действиях в Украине не наказуемо до тех пор, пока они действуют не как наемники, а как члены регулярных Вооруженных сил или эквивалентных добровольческих отрядов.

Источник: Welt

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