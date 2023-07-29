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Валентина Летяк, редакторка стрічки

Близько 40 добровольців із Німеччини воюють в Україні – Welt

Близько 40 добровольців із Німеччини воюють в Україні – Welt
Фото: Pexels

Від початку повномасштабного вторгнення РФ із Німеччини до України виїхала 61 особа, яка “має стосунок до екстремізму або політично мотивованих злочинів”.

Про це повідомило Міністерство внутрішніх справ ФРН на запит видання Welt.

Зокрема, є відомості, що 39 осіб залишили Німеччину саме з наміром брати участь у бойових діях, з них 27 – на боці країни-агресора та 12 – у лавах ЗСУ. У МВС кажуть, що вони брали участь у боях. Водночас серед них є як праві, так і ліві екстремісти.

Однак насправді кількість добровольців із Німеччини, які воюють в Україні, більша, але влада збирає дані тільки про людей, пов’язаних з екстремізмом.

Крім того, низка колишніх солдатів Бундесверу долучилися до Інтернаціонального легіону у складі ЗСУ.

Речниця німецького Мін’юсту пояснила, що участь у бойових діях в Україні не карається доти, доки вони діють не як найманці, а як члени регулярних Збройних сил або еквівалентних добровольчих загонів.

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Близько 40 добровольців із Німеччини воюють в Україні – Welt

Джерело: Welt

Війна в Україні, доброволець, ЗСУ, Німеччина, Німеччина-Росія, Російська агресія, Україна-Німеччина
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