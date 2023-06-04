Польский добровольческий корпус: что известно о формировании

4 июня Польский добровольческий корпус (ПДК) сообщил, что вместе с РДК (Русским добровольческим корпусом) они принимают участие в операциях в Белгородской области.

Факты ICTV узнавали, что известно о Польском добровольческом корпусе, когда был сформирован и какие задачи возложены на его бойцов.

Что известно о ПДК

По информации из открытых источников, Польский добровольческий корпус (Polski Korpus Ochotniczy) — это военное подразделение Вооруженных сил Украины.

Он был создан в феврале 2023 года для защиты Украины от полномасштабного российского вторжения. Корпус сформирован из польских добровольцев и ветеранов армейских подразделений спецназначения.



ПДК — это спецподразделение, которое выполняет разведывательно-диверсионные задачи. Подразделение независимо от Интернационального легиона ТрО Украины и подчиняется непосредственно Министерству обороны Украины.

Идеология и символика

Подразделение имеет собственную материально-техническую базу и символику. Их символом стала эмблема Добровольческого конного дивизиона (Dywizjon Jazdy Ochotniczej), больше известного как кавалерийский эскадрон Гусары смерти, который поляки создали в 1920 году для борьбы с большевиками.



– Польский добровольческий корпус выбрал покровителем подразделения фигуру поручика Юзефа Сила-Новицкого, который в 1920 году создал Добровольческий кавалерийский эскадрон, известный как Эскадрон гусар смерти, входивший в состав кавалерийских подразделений Войска Польского Второй Речи Посполитой. Это подразделение состояло исключительно из добровольцев и участвовало в боях против большевиков во время польско-советской войны 1920 года. Они не потерпели ни одного поражения и были известны своей храбростью и отвагой. Эмблема нашего подразделения непосредственно отсылает к знаку польских гусар смерти образца 1920 года, – написали ПДК в своем Тelegram.

Рейд на Белгородщину

Вместе с Русским добровольческим корпусом и легионом Свобода России ПДК принимает участие в рейдах в Белгородской области РФ.

Бойцы Польского добровольческого корпуса обеспечивают конвой пленных, военную и медицинскую логистику в пределах государственной границы Украины.

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