После удара по Москва-Сити слабость Путина почувствовали и российские элиты – Кузан

После ударов беспилотников по комплексу Москва-Сити в ночь на 30 июля слабость президента РФ Владимира Путина почувствовали даже российские элиты.

Об этом в комментарии ведущей Вікна-новини Яне Брензей в эфире общенационального телемарафона Єдині новини отметил глава Украинского центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан.

По его словам, прилет по бизнес-центру, где размещены три российских министерства, находятся офисы высокопоставленных чиновников из разведки, Минобороны РФ, а также украинских перебежчиков времен беглого президента Виктора Януковича, можно считать ударом по самому сердцу РФ.

Под удар “высокотехнологичной продукции” попало даже Министерство цифровизации, отвечающее за эту “продукцию” в России.

– Мы видели разбросанные прямо на улице внутренние министерские документы. А это свидетельствует о том, что беспилотники все же достигают цели. Если Россия не может защитить даже свои министерства, то, собственно, чего стоят их системы противовоздушной обороны? – задает риторический вопрос Сергей Кузан.

К слову, именно этот квартал Москвы чрезвычайно насыщен системами ПВО разных уровней – и малого, и среднего, и дальнего радиуса действия.

– Кстати, благодаря сегодняшнему случаю можно сравнить эффективность ПВО России и Украины. Их даже баллистические ракеты не могут пробиться к нашим правительственным учреждениям, – добавляет глава Украинского центра безопасности и сотрудничества.

Ночная атака БпЛА по комплексу Москва-Сити, убежден Сергей Кузан, по меньшей мере спровоцирует временный паралич центральных органов власти РФ.

Глава Украинского центра безопасности и сотрудничества отмечает: предыдущие удары продемонстрировали, что сами россияне – совсем не против ударов по дорогим бизнес-центрам.

Они даже довольны, что наконец-то и кремлевская верхушка почувствует на себе, что такое война, как это уже ощутили остальные россияне.

Такие удары, прогнозирует Сергей Кузан, будут лишь подогревать нелюбовь к кремлевской элите. Ведь россияне – это народ с рабской психологией.

Они могут простить своим руководителям что угодно, но не слабость. Так же происходит в любом авторитарном государстве с минимальными правами человека.

– То, что российская ПВО пропустила такой удар, продемонстрировало слабость и армейской системы, и Путина лично. Потому что вся военная система ассоциируется с Путиным. Россияне в очередной раз почувствовали слабость Путина. И самое главное, что это почувствовали и российские элиты, – говорит глава Украинского центра безопасности и сотрудничества.

Эксперт предполагает, что уже в ближайшие месяцы в России могут усилиться внутренние недовольства, а возможно даже образуются оппозиционные группы, которые будут бороться друг с другом.

Но самое главное, говорит Сергей Кузан, – это продвижение Сил обороны на фронте. И чем быстрее оно будет происходить, тем больше будут обостряться внутренние противостояния в России.

Напомним, что атака беспилотников на Москву 30 июля стала уже третьей за неделю.

В начале рабочей недели мэр Москвы Сергей Собянин сообщал об ударах двух дронов по двум нежилым зданиям столицы.

Тогда один беспилотник попал в высотку бизнес-центра на улице Лихачева, а обломки второго повредили крышу здания Центрального военного оркестра МО РФ, что возле здания Министерства обороны РФ в центре Москвы.

В конце рабочей недели Собянин пожаловался на новую атаку беспилотника.

Представители Минобороны РФ якобы тот дрон уничтожили.

А уже в выходные, в ночь на воскресенье, столицу РФ атаковали три БпЛА.

Один дрон, как утверждают в Минобороны РФ, противовоздушная оборона якобы уничтожила в воздухе над территорией Одинцовского района Московской области.

Еще два беспилотника якобы после подавления средствами радиоэлектронной борьбы потеряли управление и упали на территории комплекса нежилых зданий Москва-Сити.

Заметим, что для защиты воздушного пространства над Москвой россияне еще в январе установили на крыше штаб-квартиры Минобороны РФ зенитный ракетно-пушечный комплекс Панцирь-С1.

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Фото: RTVI

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