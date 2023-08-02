РФ вряд ли сможет усилить свои войска без мобилизации – разведка Британии

Без новой мощной волны обязательной мобилизации России вряд ли удастся накопить достаточно сил, которых хватило бы для формирования хотя бы одной новой армии.

Такой прогноз был озвучен в разведке Минобороны Великобритании 2 августа.

По имеющейся в распоряжении британского оборонного ведомства информации, последние два месяца РФ, очевидно, создавала новые большие формирования, в частности 25 общевойсковую армию.

С помощью этих формирований Россия стремится усилить свои сухопутные войска.

– РФ редко создавала новые самодостаточные общевойсковые организации, как, например, общевойсковые армии. Исключением был только созданный летом 2022 года 3 армейский корпус, который в конце концов продемонстрировал неутешительные результаты, – отмечают в разведке Минобороны Великобритании.

Обычно после полномасштабного вторжения в Украину Россия привлекала мобилизованных резервистов для пополнения формирований или приобщала их к пехотным полкам в составе территориальной обороны.

Британские разведчики не исключают, что РФ развернет любое из новых формирований как резерв в Украине.

Хотя в долгосрочной перспективе Россия все же стремится усилить свои войска, чтобы противостоять силам НАТО, считают в британском оборонном ведомстве.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 525-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник : Ministry of Defence

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.