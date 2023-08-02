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Світ
Тетяна Забожко, редакторка стрічки

РФ навряд чи зможе підсилити свої війська без мобілізації – розвідка Британії

РФ навряд чи зможе підсилити свої війська без мобілізації – розвідка Британії
Фото: Getty Images

Без нової потужної хвилі обов’язкової мобілізації Росії навряд чи вдасться накопичити достатньо сил, яких би вистачило для формування хоча б однієї нової армії.

Такий прогноз озвучили в розвідці Міноборони Великої Британії 2 серпня.

За інформацією, яка є в розпорядженні британського оборонного відомства, останні два місяці РФ, очевидно, створювала нові великі формування, зокрема 25 загальновійськову армію.

З допомогою цих формувань Росія прагне посилити свої сухопутні війська.

– РФ рідко створювала нові самодостатні загальновійськові організації, як, наприклад, загальновійськові армії. Винятком був лише створений влітку 2022 року 3 армійський корпус, який зрештою продемонстрував невтішні результати, – наголошують у розвідці Міноборони Великої Британії.

Зазвичай після повномасштабного вторгнення до України Росія залучала мобілізованих резервістів для поповнення формувань або ж долучала їх до піхотних полків у складі територіальної оборони.

Британські розвідники не виключають, що РФ розгорне будь-яке з нових формувань як резерв в Україні.

Хоч у довгостроковій перспективі Росія все ж таки прагне посилити свої війська, що протистояти силам НАТО, вважають у британському оборонному відомстві.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 525-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Ministry of Defence
Війна в Україні, Велика Британія, мобілізація, Розвідка, Російська агресія, РФ
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