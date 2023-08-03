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Юлия Захарченко, редактор ленты

Туркменистан отменил полеты в Москву после нескольких атак дронами

Удар дронів по Москві 24 липня 2023
Фото: Getty Images

Флагманская авиакомпания Туркменистана приостановила полеты из Ашхабада в столицу России, Москву, из соображений безопасности.

Об этом сообщает компания Turkmenistan Airlines. Там отмечают, что это решение приняли после нескольких атак беспилотников в Москве за последние дни.

— Решение было принято после проведения оценки рисков для безопасности полетов, — говорится в сообщении авиакомпании.

По данным авиакомпании, полеты будут осуществлять в российский город Казань.

Недавно в России заявили, что Украина якобы попыталась нанести удары беспилотниками по Москве. Президент Украины Владимир Зеленский предположил, что атаки дронами имеют целью разрушить любое ощущение спокойствия в российской столице.

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк отметил, что Москва стремительно привыкает к полноценной войне. В то же время Украина официально не признавала свою причастность к атакам на территории России.

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Источник: CNN
Авіакомпанія, Война в Украине, Казань, Москва, Росія, Туркменістан
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