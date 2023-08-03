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Світ
Юлія Захарченко, редакторка стрічки

Туркменістан скасував польоти до Москви після кількох атак дронами

Удар дронів по Москві 24 липня 2023
Фото: Getty Images

Флагманська авіакомпанія Туркменістану призупинила польоти з Ашхабаду до столиці Росії, Москви, з міркувань безпеки.

Про це повідомляє компанія Turkmenistan Airlines. Там зазначають, що це рішення ухвалили після кількох атак безпілотників у Москві за останні дні.

– Рішення було ухвалено після проведення оцінки ризиків для безпеки польотів, – йдеться в повідомленні авіакомпанії.

За даними авіакомпанії, польоти здійснюватимуть до російського міста Казань.

Нещодавно у Росії заявили що Україна нібито спробувала завдати ударів безпілотниками по Москві. Президент України Володимир Зеленський припустив, що атаки дронами мають на меті зруйнувати будь-яке відчуття спокою в російській столиці.

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк зазначив, що Москва стрімко звикає до повноцінної війни. Водночас Україна офіційно не визнавала свою причетність до атак на території Росії.

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Джерело: CNN
Авіакомпанія, Війна в Україні, Казань, Москва, Росія, Туркменістан
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