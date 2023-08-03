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Марта Бондаренко, редактор ленты

Кремль очень боится паники россиян из-за военных неудач — ISW

Чонгарський міст

Кремль пытается замалчивать военные неудачи России, чтобы среди населения РФ не росла паника.

Об этом заявляют американские эксперты Института изучения войны (ISW).

Так, в российском информпространстве все чаще возникают споры между влиятельными медиаперсонами и так называемыми военкорами.

Один из блогеров обозвал других известных провоенных блогеров, критикующих ведение войны Россией, “имбецилами”, поддерживающие “провокационные публикации” и “яростную критику Министерства обороны РФ”. Ранее эти блогеры опубликовали фото последствий недавних ударов под Севастополем и на Чонгарском мосту.

По мнению некоторых источников, такие фотографии сеют панику среди россиян.

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В российской информационной среде разгорелись целые споры относительно публикаций фотографий ударов по целям в Крыму. Эти споры уже успели привлечь внимание крымского отделения ФСБ и оккупационного главы Крыма Сергея Аксенова, вероятно, потому, что эти структуры заинтересованы в предотвращении паники в Крыму.

Ранее аналитики ISW отмечали, что после удара по Чонгарскому мосту 29 июля подавляющее большинство российских военкоров хранили молчание.

По мнению аналитиков, тишина в информационной среде после удара по Чонгару наводит на мысль, что Кремль мог официально дать указание блогерам не освещать его.

Фото: скриншот c видео

Источник: ISW
Война в Украине, Росія
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