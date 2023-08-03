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Марта Бондаренко, редакторка стрічки

Кремль дуже боїться паніки росіян через військові невдачі – ISW

Чонгарський міст

Кремль намагається замовчувати військові невдачі Росії, щоб серед населення РФ не зростала паніка.

Про це заявляють американські експерти Інституту вивчення війни (ISW).

Так, у російському інформпросторі дедалі частіше виникають суперечки між впливовими медіаперсонами і так званими військкорами.

Один із блогерів обізвав інших відомих військкорів-блогерів, які критикують ведення війни Росією, “імбецилами”, що підтримують “провокаційні публікації” та “люту критику Міністерства оборони РФ”. Раніше ці блогери опублікували фото наслідків недавніх ударів під Севастополем і на Чонгарському мосту.

На думку деяких джерел, такі фотографії сіють паніку серед росіян.

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У російському інформаційному середовищі розгорілися ціли суперечки щодо публікацій фотографій ударів по цілях у Криму. Ці суперечки вже встигли привернути увагу кримського відділення ФСБ і окупаційного глави Криму Сергія Аксьонова, імовірно, тому, що ці структури зацікавлені в запобіганні паніки в Криму.

Раніше аналітики ISW зазначали, що після удару по Чонгарському мосту 29 липня переважна більшість російських військкорів зберігали мовчання.

На думку аналітиків, тиша в інформаційному середовищі після удару по Чонгару наводить на думку, що Кремль міг офіційно дати вказівку блогерам не висвітлювати його.

Фото: скриншот із відео

 

Джерело: ISW
Війна в Україні, Росія
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