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Бедрак Виктория, редактор ленты

Удар ВСУ по Чонгарскому мосту: опубликованы спутниковые снимки

Удар ВСУ по Чонгарскому мосту: опубликованы спутниковые снимки

OSINT-исследователь Гиденори Ватанаве опубликовал спутниковые снимки Чонгарского моста, об успешной атаке на который ранее сообщали Силы обороны Украины.

Соответствующие снимки аналитик обнародовал в Twitter.

Ватанаве сравнил фото участка моста от 24 и 30 июля. На последнем видны повреждения, которых не было до этого. Отмечено, что к северу от моста стоит поезд.

Вечером 29 июля Силы обороны Украины подтвердили факт успешной атаки на Чонгарский мост, который проходит через залив Сиваш на перегоне Новоалексеевка — Джанкой.

Коллаборант Владимир Сальдо сообщал, что якобы по мосту нанесли удары 12 ракетами Storm Shadow, но силы ПВО РФ их сбили.

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Фото: Гиденори Ватанаве

Война в Украине, Херсонская область, Чонгар
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