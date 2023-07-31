Удар ВСУ по Чонгарскому мосту: опубликованы спутниковые снимки

OSINT-исследователь Гиденори Ватанаве опубликовал спутниковые снимки Чонгарского моста, об успешной атаке на который ранее сообщали Силы обороны Украины.

Соответствующие снимки аналитик обнародовал в Twitter.

Ватанаве сравнил фото участка моста от 24 и 30 июля. На последнем видны повреждения, которых не было до этого. Отмечено, что к северу от моста стоит поезд.

#Chongar Bridge on July 24 and 30. The red framed area appears to be damaged. A train is visible to the north. https://t.co/n93QqEc4qY pic.twitter.com/iTo6v6YRDc — 渡邉英徳 wtnv (@hwtnv) July 30, 2023

Вечером 29 июля Силы обороны Украины подтвердили факт успешной атаки на Чонгарский мост, который проходит через залив Сиваш на перегоне Новоалексеевка — Джанкой.

Коллаборант Владимир Сальдо сообщал, что якобы по мосту нанесли удары 12 ракетами Storm Shadow, но силы ПВО РФ их сбили.

Фото: Гиденори Ватанаве

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