В США отреагировали на инцидент с белорусскими вертолетами в Польше
Спикер Госдепартамента Мэттью Миллер заявил, что США серьезно относятся к безопасности стран НАТО.
Об этом он сказал, комментируя ситуацию, когда 1 августа военные вертолеты Беларуси нарушили воздушное пространство Польши.
— Мы видели, что правительство Польши сделало заявление по этому поводу. Мы ожидаем, что все страны будут уважать суверенное воздушное пространство других стран. И мы будем продолжать очень серьезно относиться к безопасности НАТО, — говорится в сообщении.
Миллер отметил, что США тесно общаются с Польшей и отслеживают события в Беларуси.
В то же время представитель Госдепа не стал отвечать о готовности защищать территорию НАТО в подобных случаях.
Ранее МИД Польши вызвало белорусского дипломата после нарушения воздушного пространства.
Источник: Госдеп США