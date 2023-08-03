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В США отреагировали на инцидент с белорусскими вертолетами в Польше

Гелікоптер Мі-24
Фото: Getty Images

Спикер Госдепартамента Мэттью Миллер заявил, что США серьезно относятся к безопасности стран НАТО.

Об этом он сказал, комментируя ситуацию, когда 1 августа военные вертолеты Беларуси нарушили воздушное пространство Польши.

— Мы видели, что правительство Польши сделало заявление по этому поводу. Мы ожидаем, что все страны будут уважать суверенное воздушное пространство других стран. И мы будем продолжать очень серьезно относиться к безопасности НАТО, — говорится в сообщении.

Миллер отметил, что США тесно общаются с Польшей и отслеживают события в Беларуси.

В то же время представитель Госдепа не стал отвечать о готовности защищать территорию НАТО в подобных случаях.

Ранее МИД Польши вызвало белорусского дипломата после нарушения воздушного пространства.

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В США отреагировали на инцидент с белорусскими вертолетами в Польше

Источник: Госдеп США

Беларусь, Госсдеп США, Польша, США
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