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Украина
Бедрак Виктория, редактор ленты

В июле диверсанты четыре раза пытались проникнуть в Украину с севера – Наев

В июле диверсанты четыре раза пытались проникнуть в Украину с севера – Наев

В течение июля в полосе ответственности Северной группировки войск было выявлено и остановлено четыре попытки проникновения на территорию Украины российских диверсионных разведывательных групп.

Об этом сообщил командующий Объединенными силами Вооруженных сил Украины, генерал-лейтенант Сергей Наев.

Инциденты происходили в темное время суток на участке российско-украинской границы в пределах Черниговской и Сумской областей.

Наев отметил, что в мероприятиях противодействия ДРГ активное участие принимали не только пограничники, но и подразделения Сил территориальной обороны, Сил специальных операций, минометные расчеты, противодиверсионные резервы и спецназовцы Центра специальных операций Альфа.

— Сейчас на Северном направлении продолжаются работы по совершенствованию системы видеонаблюдения, минирование возможных путей пересечения границы управляемыми противопехотными минами, а также обустройство минированных непроходимых лесных завалов, — добавил командующий.

Накануне в Генштабе ВСУ сообщили, что российские войска тщетно пытались восстановить утраченное положение на двух направлениях фронта: западнее Курдюмовки и Клещеевки, а также южнее Андреевки Донецкой области на Бахмутском направлении.

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Источник, фото: Сергей Наев

Война в Украине, Сергей Наев
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