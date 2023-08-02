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Юлия Захарченко, редактор ленты

МИД Польши вызвало белорусского дипломата после нарушения воздушного пространства

білоруські російські військові
Фото: Getty Images

Министерство иностранных дел Польши выразило протест временному поверенному в делах Беларуси. Это произошло после того, как военные вертолеты Беларуси, которые якобы охраняли самопровозглашенного президента Александра Лукашенко, нарушили воздушное пространство Польши, являющейся членом НАТО.

Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблонский в комментарии иностранным журналистам. По его словам, это может случиться в каждом государстве, однако Варшава реагирует, делает выводы и укрепляет механизмы охраны границы.

В то же время союзники Польши уже знают о нарушении границы по военным каналам. Яблонский считает, что если бы не превентивные меры, в частности, создание заграждения на границе, тогда белорусских провокаций стало бы гораздо больше.

В МИД Польши отмечают, что выразили белорусскому дипломату решительный протест из-за нарушения воздушного пространства, эскалации действий в войне против Украины, снижения уровня безопасности на границе из-за перемещения боевиков ЧВК Вагнера, попытки мигрантов незаконно пересечь границу.

В то же время в НАТО уверяют, что ведут слежение за ситуацией у восточных границ, а страны-члены находятся в контакте с властями Польши. Там уверяют, что НАТО будет продолжать делать все необходимое для гарантии безопасности территории.

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Источник: RMF 24, Telewizja Polska

Беларусь, Война в Украине, НАТО, Польша
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