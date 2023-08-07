Боятся военной интервенции. Мятежники в Нигере закрыли воздушное пространство страны

Военные, которые совершили переворот и захватили власть в Нигере, закрыли воздушное пространство из-за опасений относительно возможной интервенции со стороны других стран.

Об этом пишет The Guardian.

— Перед лицом угрозы интервенции, которая становится все более очевидной, воздушное пространство Нигера закрывается с воскресенья, 6 августа, для всех самолетов до дальнейшего уведомления, — заявил представитель хунты.

Военные отметили, что “готовы защищать целостность территории”, а любая попытка нарушить воздушное пространство Нигера столкнется с “энергичным и немедленным ответом”.

Ранее страны Экономического сообщества западноафриканских государств (ECOWAS), угрожая применением силы, выдвинули военным в Нигере ультиматум с требованием вернуть власть в стране законному правительству до воскресенья, 6 августа.

26 июля в Нигере произошел государственный переворот. Военные в заявлении через телевидение объявили, что свергли правительство президента Мохамеда Базума и взяли власть под свой контроль.

Источник : The Guardian

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