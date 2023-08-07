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Переговоры в Джидде по украинской формуле мира указывают на рост международного влияния Саудовской Аравии — эксперты

Ер-Ріяд
Фото: Pixabay

Проведение в саудовском городе Джидда переговоров по урегулированию и завершению войны в Украине указывает на усиление роли Саудовской Аравии на международной арене.

К участию в международных переговорах присоединились 40 стран, в том числе США, Индия и ряд государств Глобального Юга (страны Азии, Африки, Латинской Америки и Карибского бассейна), причем некоторые из стран-участниц были нейтральными или даже союзными к России, а Китай впервые принял участие в обсуждении в таком формате.

Руководительница Исследовательского центра сотрудничества и развития мира в Бейруте Дания Колейлат Хатиб в комментарии Голосу Америки заявила, что опасения Ближнего Востока из-за того, что Америка выходит из региона, побудило Саудовскую Аравию расширить свое влияние в других странах.

Китай является крупнейшим торговым партнером Эр-Рияда и именно он помог наладить отношения с Ираном.

Однако США также хотят сотрудничать с Саудовской Аравией.

— Саудовская Аравия охотно хочет диверсифицировать своих друзей и не полагаться на США. В этом она преуспела. Дошло до Китая, России. Страна пытается строить отношения с Турцией, с Ираном. С другой стороны, США добиваются благосклонности Саудовской Аравии, — отметила аналитик Дания Колейлат Хатиб.

Руководитель Ближневосточной программой Международной кризисной группы Йост Хильтерман в комментарии Agence France-Presse заявил, что Саудовская Аравия хочет быть в компании Индии или Бразилии, потому что только вместе эти посредственные игроки могут иметь влияние на мировой арене.

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Однако смогут ли эти страны договориться, например, о мире в Украине — это большой вопрос.

Европейский чиновник в комментарии агентству Reuters заявил, что переговоры в Джидде были положительными. Удалось достичь согласия, что уважение территориальной целостности и суверенитета Украины должно быть основой любого мирного урегулирования.

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Источник: Голос Америки
Война в Украине, Саудівська Аравія
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