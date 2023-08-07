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Марта Бондаренко, редакторка стрічки

Переговори у Джидді щодо української формули миру вказують на зростання міжнародного впливу Саудівської Аравії – експерти

Ер-Ріяд
Фото: Pixabay

Проведення у саудівському місті Джидда переговорів щодо врегулювання та завершення війни в Україні вказує на посилення ролі Саудівської Аравії на міжнародній арені.

До участі в міжнародних переговорах долучилися 40 країн, зокрема, і США, Індія та низка держав Глобального Півдня (крахни Азії, Африки, Латинської Америки та Карибського басейну), при чому деякі з країн-учасниць були нейтральними або навіть союзними до Росії, а Китай вперше взяв участь в обговоренні у такому форматі.

Очільниця Дослідницького центру співробітництва та розбудови миру в Бейруті Данія Колейлат Хатіб у коментарі Голосу Америки заявила, що побоювання Близького Сходу через те, що Америка виходить із регіону, спонукало Саудівську Аравію розширити свій вплив в інших країнах.

Китай є найбільшим торговим партнером Ер-Ріяда і саме він допоміг налагодити відносини з Іраном.

Проте США також хочуть співпрацювати із Саудівською Аравією.

– Саудівська Аравія охоче хоче диверсифікувати своїх друзів і не покладатися на США. У цьому вона досягла успіху. Дійшло до Китаю, Росії. Країна намагається будувати відносини з Туреччиною, з Іраном. З іншого боку, США домагаються прихильності Саудівської Аравії, – наголосила аналітикиня Данія Колейлат Хатіб.

Керівник Близькосхідною програмою Міжнародної кризової групи Йост Хільтерман у коментарі Agence France-Presse заявив, що Саудівська Аравія хоче бути в компанії Індії чи Бразилії, тому що лише разом ці посередні гравці можуть мати вплив на світовій арені.

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Проте, чи зможуть ці країни домовитися, наприклад, про мир в Україні, – це велике питання.

Європейський чиновник у коментарі агентству Reuters заявив, що переговори у Джидді були позитивними. Вдалося досягнути згоди, що повага до територіальної цілісності та суверенітету України має бути основою будь-якого мирного врегулювання.

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Джерело: Голос Америки
Війна в Україні, Саудівська Аравія
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