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Світ
Юлія Захарченко, редакторка стрічки

Польща направить до кордону з Білоруссю ще 1 тис. військових

Польща направить до кордону з Білоруссю ще 1 тис. військових
Фото: Pexels

Прикордонна служба Польщі попросила Міністерство оборони направити до кордону з Білоруссю ще 1 тис. військових. Цей крок відбувся через збільшення спроб незаконного перетину кордону.

Очільник прикордонної служби Польщі Томаш Прага заявив, що цього року польсько-білоруський кордон намагалися нелегально перетнути 19 тис. осіб, порівняно з 16 тис. громадянами торік.

Нещодавно також Польща побудувала на кордоні з Білоруссю паркан, обладнаний електронним захистом.

Останніми тижнями поблизу кордону з’явилися найманці приватної військової компанії Вагнера, яка, за словами прем’єр-міністра Польщі Матеуша Моравецького, планує дестабілізацію ситуації на східному фланзі НАТО.

Раніше Польща, Європейський Союз, НАТО та інші країни звинувачували Білорусь у навмисному розпалюванні мігрантської кризи на кордоні, дозволяючи людям, які хочуть приїхати до ЄС з Близького Сходу та Африки, прямувати до Мінська, а потім надаючи їм транспорт до Польщі.

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Джерело: The Guardian
Білорусь, ПВК Вагнера, Польща, Прикордонники
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