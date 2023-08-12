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В российском Уссурийске прорвало дамбу: затоплены десятки домов

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В Уссурийске Приморского края Российской Федерации прорвало дамбу, которая защищала город от наводнения.

Об этом сообщают российские СМИ.

В диспетчерской службе Уссурийска сообщают, что в пятницу в городе выпало 117 миллиметров осадков при месячной норме 120-130 мм. Однако ночью произошел перелив через верх плотины — она не выдержала давления воды и упала.

Вода залила улицы, затопила дома и квартиры, сносит даже грузовики на дорогах.

Накануне в городе объявили эвакуацию, однако многие не хотели выезжать.

Сообщается, что также затопило город Спасск-Дальний — в жилых домах воды набралось по пояс.

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Фото: скриншот

Наводнение, Росія
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Наталья Луценко
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