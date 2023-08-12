В российском Уссурийске прорвало дамбу: затоплены десятки домов
В Уссурийске Приморского края Российской Федерации прорвало дамбу, которая защищала город от наводнения.
Об этом сообщают российские СМИ.
В диспетчерской службе Уссурийска сообщают, что в пятницу в городе выпало 117 миллиметров осадков при месячной норме 120-130 мм. Однако ночью произошел перелив через верх плотины — она не выдержала давления воды и упала.
Вода залила улицы, затопила дома и квартиры, сносит даже грузовики на дорогах.
Накануне в городе объявили эвакуацию, однако многие не хотели выезжать.
Сообщается, что также затопило город Спасск-Дальний — в жилых домах воды набралось по пояс.
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Украинские пилоты уже давно готовы начать обучение на истребителях F-16. Вероятно, тренировки начнутся уже с конца лета, – об этом заявил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. О том, что Запад затягивает с этим, говорит и бывший верховный командующий объединенными силами НАТО в Европе Филипп Бридлав. По его словам, многие страны уже готовы принимать наших пилотов и имеют планы обучения, но именно США тормозят процесс. Промедление с истребителями заставляет Украину сбавлять темпы контрнаступления, – добавляет Бридлав в интервью Голосу Америки.Наталья Луценко