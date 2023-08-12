В Калининградской области упал истребитель Су-30, экипаж погиб
В России во время учений упал истребитель Су-30.
Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на Минобороны РФ.
Отмечается, что экипаж военного самолета погиб.
Полет выполнялся без боекомплекта. Причиной падения является техническая неисправность.
Су-30 — многоцелевой истребитель поколения “4+”.
Украинские пилоты уже давно готовы начать обучение на истребителях F-16. Вероятно, тренировки начнутся уже с конца лета, – об этом заявил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. О том, что Запад затягивает с этим, говорит и бывший верховный командующий объединенными силами НАТО в Европе Филипп Бридлав. По его словам, многие страны уже готовы принимать наших пилотов и имеют планы обучения, но именно США тормозят процесс. Промедление с истребителями заставляет Украину сбавлять темпы контрнаступления, – добавляет Бридлав в интервью Голосу Америки.Наталья Луценко