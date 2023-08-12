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В Калининградской области упал истребитель Су-30, экипаж погиб

винищувач Су-30
Фото: Getty Images

В России во время учений упал истребитель Су-30.

Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на Минобороны РФ.

Отмечается, что экипаж военного самолета погиб.

Полет выполнялся без боекомплекта. Причиной падения является техническая неисправность.

Су-30 — многоцелевой истребитель поколения “4+”.

Источник: Интерфакс
Калінінград, літаки РФ
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Наталья Луценко
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