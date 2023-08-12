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Марта Бондаренко, редакторка стрічки

У російському Уссурійську прорвало дамбу: затоплено десятки будинків

повінь в усурійську

В Уссурійську Приморського краю Російської Федерації прорвало дамбу, яка захищала місто від повені.

Про це повідомляють російські ЗМІ.

У диспетчерській службі Уссурійська повідомляють, що у п’ятницю в місті випало 117 міліметрів опадів за місячної норми 120-130 мм. Проте вночі стався перелив через верх греблі – вона не витримала тиску води й впала.

Вода залила вулиці, затопила будинки та квартири, зносить навіть вантажівки на дорогах.

Напередодні у місті оголосили евакуацію, проте багато хто не хотів виїжджати.

Повідомляється, що також затопило місто Спаськ-Дальний – у житлових будинках води набралося по пояс.

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Фото: скриншот

Повінь, Росія
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