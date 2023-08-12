У російському Уссурійську прорвало дамбу: затоплено десятки будинків
В Уссурійську Приморського краю Російської Федерації прорвало дамбу, яка захищала місто від повені.
Про це повідомляють російські ЗМІ.
У диспетчерській службі Уссурійська повідомляють, що у п’ятницю в місті випало 117 міліметрів опадів за місячної норми 120-130 мм. Проте вночі стався перелив через верх греблі – вона не витримала тиску води й впала.
Вода залила вулиці, затопила будинки та квартири, зносить навіть вантажівки на дорогах.
Напередодні у місті оголосили евакуацію, проте багато хто не хотів виїжджати.
Повідомляється, що також затопило місто Спаськ-Дальний – у житлових будинках води набралося по пояс.
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Українські пілоти вже давно готові розпочати навчання на винищувачах F-16. Ймовірно, тренування почнуться вже з кінця літа, – про це заявив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. Про те, що Захід затягує з цим, каже і колишній верховний командувач об’єднаних сил НАТО у Європі Філіп Брідлав. За його словами, багато країн уже готові приймати наших пілотів і мають плани навчання, але саме США гальмують процес. Зволікання з винищувачами змушує Україну збавляти темпи контрнаступу, – додає Брідлав в інтерв’ю Голосу Америки.Наталя Луценко