У російському Уссурійську прорвало дамбу: затоплено десятки будинків

В Уссурійську Приморського краю Російської Федерації прорвало дамбу, яка захищала місто від повені.

Про це повідомляють російські ЗМІ.

У диспетчерській службі Уссурійська повідомляють, що у п’ятницю в місті випало 117 міліметрів опадів за місячної норми 120-130 мм. Проте вночі стався перелив через верх греблі – вона не витримала тиску води й впала.

Вода залила вулиці, затопила будинки та квартири, зносить навіть вантажівки на дорогах.

Напередодні у місті оголосили евакуацію, проте багато хто не хотів виїжджати.

Повідомляється, що також затопило місто Спаськ-Дальний – у житлових будинках води набралося по пояс.

Фото: скриншот

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