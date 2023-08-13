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Татьяна Забожко, редактор ленты

В РФ заявляют о ночной атаке БпЛА в Белгородской области

Вибух
Фото: Depositphotos

Около 04:00 13 августа Минобороны РФ зафиксировало беспилотник в Белгородской области.

Противовоздушная оборона, убеждают в оборонном ведомстве России, беспилотный летательный аппарат уничтожила.

Пострадавших и разрушений якобы нет.

Источник: Минобороны России

Безпілотники, Дрони
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Обучение пилотов на F-16: почему до сих пор не началась подготовка и кто тормозит процесс

Украинские пилоты уже давно готовы начать обучение на истребителях F-16. Вероятно, тренировки начнутся уже с конца лета, – об этом заявил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. О том, что Запад затягивает с этим, говорит и бывший верховный командующий объединенными силами НАТО в Европе Филипп Бридлав. По его словам, многие страны уже готовы принимать наших пилотов и имеют планы обучения, но именно США тормозят процесс. Промедление с истребителями заставляет Украину сбавлять темпы контрнаступления, – добавляет Бридлав в интервью Голосу Америки.

Наталья Луценко
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