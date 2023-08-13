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Татьяна Забожко, редактор ленты

Вторая атака за сутки: российская ПВО якобы уничтожила еще один БпЛА

Вибух
Фото: Факти ICTV

Днем 13 августа Минобороны России заявило о новой атаке беспилотника.

Теперь БпЛА якобы обнаружили и уничтожили над территорией Курской области.

Курська область

Сработала российская противовоздушная оборона около 11:30.

Пострадавших и разрушений, уверяют в Минобороны РФ, нет.

Напомним, что ориентировочно в четыре утра российская ПВО уже якобы уничтожила беспилотник в Белгородской области.

Безпілотники, Дрони, Росія, РФ
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Обучение пилотов на F-16: почему до сих пор не началась подготовка и кто тормозит процесс

Украинские пилоты уже давно готовы начать обучение на истребителях F-16. Вероятно, тренировки начнутся уже с конца лета, – об этом заявил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. О том, что Запад затягивает с этим, говорит и бывший верховный командующий объединенными силами НАТО в Европе Филипп Бридлав. По его словам, многие страны уже готовы принимать наших пилотов и имеют планы обучения, но именно США тормозят процесс. Промедление с истребителями заставляет Украину сбавлять темпы контрнаступления, – добавляет Бридлав в интервью Голосу Америки.

Наталья Луценко
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Вторая атака за сутки: российская ПВО якобы уничтожила еще один БпЛА
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Вторая атака за сутки: российская ПВО якобы уничтожила еще один БпЛА
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Вторая атака за сутки: российская ПВО якобы уничтожила еще один БпЛА
Новости Факты ICTV — выпуск новостей за 10:00 (11.08.2023)
Вторая атака за сутки: российская ПВО якобы уничтожила еще один БпЛА
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