Вторая атака за сутки: российская ПВО якобы уничтожила еще один БпЛА
Днем 13 августа Минобороны России заявило о новой атаке беспилотника.
Теперь БпЛА якобы обнаружили и уничтожили над территорией Курской области.
Сработала российская противовоздушная оборона около 11:30.
Пострадавших и разрушений, уверяют в Минобороны РФ, нет.
Напомним, что ориентировочно в четыре утра российская ПВО уже якобы уничтожила беспилотник в Белгородской области.
Украинские пилоты уже давно готовы начать обучение на истребителях F-16. Вероятно, тренировки начнутся уже с конца лета, – об этом заявил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. О том, что Запад затягивает с этим, говорит и бывший верховный командующий объединенными силами НАТО в Европе Филипп Бридлав. По его словам, многие страны уже готовы принимать наших пилотов и имеют планы обучения, но именно США тормозят процесс. Промедление с истребителями заставляет Украину сбавлять темпы контрнаступления, – добавляет Бридлав в интервью Голосу Америки.Наталья Луценко