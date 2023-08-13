В РФ заявили, что обстреляли и остановили судно, которое направлялось в Измаил
Минобороны РФ заявило о “принудительной остановке” сухогруза Сукра Окан под флагом Палау, направлявшегося в порт Измаила в Одесской области.
По словам российского ведомства, корабль якобы не реагировал на “требование остановки для осмотра на предмет перевозки запрещенных грузов”.
— Для принудительной остановки судна с российского боевого корабля был открыт предупредительный огонь из автоматического стрелкового оружия, — говорится в сообщении.
Указано, что для осмотра сухогруза с борта патрульного корабля Василий Быков был поднят вертолет Ка-29 с группой российских солдат.
После этого судно Сукра Окан продолжило движение в Измаил.
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Источник: Минобороны РФ
Украинские пилоты уже давно готовы начать обучение на истребителях F-16. Вероятно, тренировки начнутся уже с конца лета, – об этом заявил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. О том, что Запад затягивает с этим, говорит и бывший верховный командующий объединенными силами НАТО в Европе Филипп Бридлав. По его словам, многие страны уже готовы принимать наших пилотов и имеют планы обучения, но именно США тормозят процесс. Промедление с истребителями заставляет Украину сбавлять темпы контрнаступления, – добавляет Бридлав в интервью Голосу Америки.Наталья Луценко