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В РФ заявили, что обстреляли и остановили судно, которое направлялось в Измаил

ЧФ РФ
Фото: Pixabay

Минобороны РФ заявило о “принудительной остановке” сухогруза Сукра Окан под флагом Палау, направлявшегося в порт Измаила в Одесской области.

По словам российского ведомства, корабль якобы не реагировал на “требование остановки для осмотра на предмет перевозки запрещенных грузов”.

— Для принудительной остановки судна с российского боевого корабля был открыт предупредительный огонь из автоматического стрелкового оружия, — говорится в сообщении.

Указано, что для осмотра сухогруза с борта патрульного корабля Василий Быков был поднят вертолет Ка-29 с группой российских солдат.

После этого судно Сукра Окан продолжило движение в Измаил.

Ранее в Офисе президента Украины обозначили видение того, какой будет финальная встреча с представителями России.

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Источник: Минобороны РФ

Измаил, Война в Украине, Росія, Украина, Черное море
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