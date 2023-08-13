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Анастасия Кожушко, редактор ленты

Вагнеровцы для Путина являются гарантом его власти — военный эксперт

найманці Вагнера у Ростові
Фото: Getty Images

Террористическая организация ЧВК Вагнера прежде всего нужна президенту РФ Владимиру Путину как один из элементов гарантии его власти.

Об этом в эфире телеканала FREEДОМ рассказал полковник запаса СБУ Михаил Притула.

Он отметил, что параллельно в России усиливается власть Росгвардии. По мнению эксперта чем дольше будут конфликты между различными группами в РФ, тем дольше продержится власть Путина.

– Параллельно мы видим, что усиливается власть Росгвардии, их начинают вооружать танками и боевым оружием. Идет противопоставление различных групп друг другу. Чем дольше у них будет конфликт между собой, тем дольше и крепче власть Путина. То есть он таким способом пытается создать свою архитектуру власти и балансировать. И все это конечно за счет российских граждан, – сказал он.

Напомним, в разведке Британии заявили, что после неудачного мятежа ЧВК Вагнера 23-24 июня 2023 года Кремль больше не финансирует частную военную компанию Пригожина. По мнению разведчиков, если Россия больше не платит вагнеровцам, то вторым наиболее вероятным плательщиком являются белорусские власти.

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наметове містечко вагнерівців

Владимир Путин, ЧВК Вагнера, Російська агресія, Росія
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Наталья Луценко
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