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Бедрак Вікторія, редакторка стрічки

У РФ заявили, що обстріляли та зупинили судно, яке прямувало до Ізмаїла

ЧФ РФ
Фото: Pixabay

Міноборони РФ заявило про “примусову зупинку” суховантажу Сукра Окан під прапором Палау, що прямував у порт Ізмаїла в Одеській області.

За словами російського відомства, корабель нібито не реагував на “вимогу зупинки для огляду на предмет перевезення заборонених вантажів”.

– Для примусової зупинки судна з російського бойового корабля було відкрито попереджувальний вогонь з автоматичної стрілецької зброї, – йдеться у повідомленні.

Зазначено, що для огляду суховантажу з борту патрульного корабля Василь Биков було піднято вертоліт Ка-29 із групою російських солдатів.

Після цього судно Сукра Окан продовжило рух до Ізмаїла.

Раніше в Офісі президента України окреслили бачення того, якою буде фінальна зустріч із представниками Росії.

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Джерело: Міноборони РФ

Ізмаїл, Війна в Україні, Росія, Україна, Чорне море
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Наталя Луценко
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