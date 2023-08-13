У РФ заявили, що обстріляли та зупинили судно, яке прямувало до Ізмаїла
Міноборони РФ заявило про “примусову зупинку” суховантажу Сукра Окан під прапором Палау, що прямував у порт Ізмаїла в Одеській області.
За словами російського відомства, корабель нібито не реагував на “вимогу зупинки для огляду на предмет перевезення заборонених вантажів”.
– Для примусової зупинки судна з російського бойового корабля було відкрито попереджувальний вогонь з автоматичної стрілецької зброї, – йдеться у повідомленні.
Зазначено, що для огляду суховантажу з борту патрульного корабля Василь Биков було піднято вертоліт Ка-29 із групою російських солдатів.
Після цього судно Сукра Окан продовжило рух до Ізмаїла.
Раніше в Офісі президента України окреслили бачення того, якою буде фінальна зустріч із представниками Росії.
Джерело: Міноборони РФ
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