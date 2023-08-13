Вагнерівці для Путіна є гарантом його влади – військовий експерт
Терористична організація ПВК Вагнера насамперед потрібна президенту РФ Володимиру Путіну як один з елементів гарантії його влади.
Про це в ефірі телеканалу FREEДОМ розповів полковник запасу СБУ Михайло Притула.
Він зазначив, зо паралельно у Росії посилюється влада Росгвардії. На думку експерта чим довше будуть конфлікти між різними групами у РФ, тим довше протримається влада Путіна.
– Паралельно ми бачимо що підсилюється влада Росгвардії, починають їх озброювати танками та бойовою зброєю. Йде противага різних груп одне одному. Чим довше вони матимуть конфлікт між собою, тим довше і міцніше влада Путіна. Тобто він таким способом намагається створити свою архітектуру влади та балансувати. І все це звісно коштом російських громадян, – сказав він.
Нагадаємо, у розвідці Британії заявили, що після невдалого заколоту ПВК Вагнера 23-24 червня 2023 року Кремль більше не фінансує приватну військову компанію Пригожина. На думку розвідників якщо ж Росія більше не платить вагнерівцям, то другим найімовірнішим платником є білоруська влада.
Українські пілоти вже давно готові розпочати навчання на винищувачах F-16. Ймовірно, тренування почнуться вже з кінця літа, – про це заявив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. Про те, що Захід затягує з цим, каже і колишній верховний командувач об’єднаних сил НАТО у Європі Філіп Брідлав. За його словами, багато країн уже готові приймати наших пілотів і мають плани навчання, але саме США гальмують процес. Зволікання з винищувачами змушує Україну збавляти темпи контрнаступу, – додає Брідлав в інтерв’ю Голосу Америки.Наталя Луценко