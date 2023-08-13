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Світ
Анастасія Кожушко, редакторка стрічки

Вагнерівці для Путіна є гарантом його влади – військовий експерт

найманці Вагнера у Ростові
Фото: Getty Images

Терористична організація ПВК Вагнера насамперед потрібна президенту РФ Володимиру Путіну як один з елементів гарантії його влади.

Про це в ефірі телеканалу  FREEДОМ розповів полковник запасу СБУ Михайло Притула.

Він зазначив, зо паралельно у Росії посилюється влада Росгвардії. На думку експерта чим довше будуть конфлікти між різними групами у РФ, тим довше протримається влада Путіна.

– Паралельно ми бачимо що підсилюється влада Росгвардії, починають їх озброювати танками та бойовою зброєю. Йде противага різних груп одне одному. Чим довше вони матимуть конфлікт між собою, тим довше і міцніше влада Путіна. Тобто він таким способом намагається створити свою архітектуру влади та балансувати. І все це звісно коштом російських громадян, – сказав він. 

Нагадаємо, у розвідці Британії заявили, що після невдалого заколоту ПВК Вагнера 23-24 червня 2023 року Кремль більше не фінансує приватну військову компанію Пригожина. На думку розвідників якщо ж Росія більше не платить вагнерівцям, то другим найімовірнішим платником є білоруська влада.

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наметове містечко вагнерівців

Володимир Путін, ПВК Вагнера, Російська агресія, Росія
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Наталя Луценко
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