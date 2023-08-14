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Малиновская Ангелина, редактор ленты

Двигались к Нидерландам: Воздушные силы Дании перехватили два бомбардировщика РФ

Двигались к Нидерландам: Воздушные силы Дании перехватили два бомбардировщика РФ
Фото: Depositphotos

Военно-воздушные силы Дании перехватили два бомбардировщика РФ, которые направлялись в воздушную зону НАТО.

Об этом сообщает ВВС Нидерландов.

Отмечается, что российские бомбардировщики были обнаружены утром 14 августа над Данией. Они летели в сторону воздушного пространства Нидерландов.

Нидерландские F-16 также были задействованы, но российские бомбардировщики были перехвачены до вхождения в воздушное пространство, которое контролируют Нидерланды.

Представитель Королевских ВВС Нидерландов рассказал Reuters, что обычно военные самолеты перехватываются, если они не имеют уникального идентификационного кода, не предоставили план полета и если нет двустороннего контакта.

Он также добавил, что нередко российские самолеты нарушают воздушное пространство европейской страны или приближаются к ней.

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Двигались к Нидерландам: Воздушные силы Дании перехватили два бомбардировщика РФ

Винищувач F-16, Дания, Нидерланды, НАТО, Росія
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