Рухалися до Нідерландів: Повітряні сили Данії перехопили два бомбардувальники РФ
Військово-повітряні сили Данії перехопили два бомбардувальники РФ, які прямували до повітряної зони НАТО.
Про це повідомляє ВПС Нідерландів.
Зазначається, що російські бомбардувальники були виявлені вранці 14 серпня над Данією. Вони летіли у бік повітряного простору Нідерландів.
Нідерландські F-16 також були задіяні, але російські бомбардувальники були перехоплені до входження у повітряний простір, який контролюють Нідерланди.
Представник Королівських ВПС Нідерландів розповів Reuters, що зазвичай військові літаки перехоплюються, якщо вони не мають унікального ідентифікаційного коду, не надали план польоту та якщо немає двостороннього контакту.
Він також додав, що нерідко російські літаки порушують повітряний простір європейської країни або наближаються до неї.
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