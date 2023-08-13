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Малиновская Ангелина, редактор ленты

Направлялся из Норвегии в Турцию: самолет с пассажирами попал в воздушное пространство Украины

Направлялся из Норвегии в Турцию: самолет с пассажирами попал в воздушное пространство Украины
Фото: Pexels

Турецкий самолет с норвежскими туристами, который направлялся из Осло в Анталию, 25 июля попал в закрытое воздушное пространство Украины.

Об этом сообщил норвежский общественный вещатель NRK.

Отмечается, что самолет Airbus A320-200 турецкой авиакомпании BBN Airlines направлялся из Осло в Анталию. Его маршрут, зафиксировавший попадание в закрытое из-за войны воздушное пространство Украины, отражен на сайте Flightradar24.

Направлялся из Норвегии в Турцию: самолет с пассажирами попал в воздушное пространство Украины

Как пишет издание, после около двух часов в воздухе самолет отклонился от маршрута и пролетел на границе Закарпатской и Черновицкой областей, зайдя в воздушную зону Украины. После этого он влетел в воздушное пространство Румынии.

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В авиакомпании BBN Airlines подтвердили NRK, что 25 июля их самолет изменил маршрут из-за приближения шторма.

— Мы понимаем беспокойство, которое вызывает этот инцидент, и гарантируем, что будем активно принимать меры, чтобы предотвратить подобные инциденты, — рассказал изданию представитель авиакомпании.

Отмечается, что на момент полета самолет был арендован другой турецкой авиакомпанией — Freebird Airlines, которая выполняет чартерные рейсы.

После инцидента авиакомпания начала внутреннее расследование.

Минобороны и МИД Украины этот инцидент не комментировали.

Літаки, Норвегия, Туреччина
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