Вслед за Польшей. В Латвии обнаружили призывы присоединиться к ЧВК Вагнера
Служба госбезопасности Латвии обнаружила в сети отдельные прямые и косвенные призывы присоединиться к российской частной военной компании Вагнера.
Об этом сообщило агентство LETA со ссылкой на представителей службы, пишет Delfi.
Более детальных комментариев латвийская Служба госбезопасности не предоставила. В ведомстве отметили, что до сих пор в Латвии не было обнаружено какой-либо наружной рекламы группировки — например, наклеек или других пропагандистских материалов.
В СГБ также напомнили, что гражданам и негражданам Латвии запрещено служить в Вооруженных силах или военной организации другого государства, которое угрожает национальной безопасности страны. За нарушение этого запрета предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок до четырех лет.
Правоохранители также призвали граждан сообщать о замеченных ими пропагандистских материалах или других попытках завербовать жителей Латвии в ЧВК Вагнера.
Ранее в МВД Польши сообщили, что Агентство внутренней безопасности задержало двух россиян, которые распространяли в Кракове и Варшаве листовки с призывом вступить в ЧВК Вагнера.
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