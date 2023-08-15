Вслед за Польшей. В Латвии обнаружили призывы присоединиться к ЧВК Вагнера

Служба госбезопасности Латвии обнаружила в сети отдельные прямые и косвенные призывы присоединиться к российской частной военной компании Вагнера.

Об этом сообщило агентство LETA со ссылкой на представителей службы, пишет Delfi.

Более детальных комментариев латвийская Служба госбезопасности не предоставила. В ведомстве отметили, что до сих пор в Латвии не было обнаружено какой-либо наружной рекламы группировки — например, наклеек или других пропагандистских материалов.

В СГБ также напомнили, что гражданам и негражданам Латвии запрещено служить в Вооруженных силах или военной организации другого государства, которое угрожает национальной безопасности страны. За нарушение этого запрета предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок до четырех лет.

Правоохранители также призвали граждан сообщать о замеченных ими пропагандистских материалах или других попытках завербовать жителей Латвии в ЧВК Вагнера.

Ранее в МВД Польши сообщили, что Агентство внутренней безопасности задержало двух россиян, которые распространяли в Кракове и Варшаве листовки с призывом вступить в ЧВК Вагнера.

Источник : Delfi

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