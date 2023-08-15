Слідом за Польщею. У Латвії виявили заклики приєднатися до ПВК Вагнера
Cлужба держбезпеки Латвії виявила в мережі окремі прямі та непрямі заклики приєднатися до російської приватної військової компанії Вагнера.
Про це з повідомило агентство LETA з посиланням на представників служби, пише Delfi.
Більш детальних коментарів латвійська Cлужба держбезпеки не надала. У відомстві зазначили, що досі в Латвії не було виявлено будь-якої зовнішньої реклами угруповання – наприклад, наклейок чи інших пропагандистських матеріалів.
У СДБ також нагадали, що громадянам і негромадянам Латвії заборонено служити у Збройних силах або військовій організації іншої держави, яка загрожує національній безпеці країни. За порушення цієї заборони передбачена кримінальна відповідальність у вигляді позбавлення волі на строк до чотирьох років.
Правоохоронці також закликали громадян повідомляти про помічені ними пропагандистські матеріали або інші спроби завербувати жителів Латвії до ПВК Вагнера.
Раніше у МВС Польщі повідомили, що Агентство внутрішньої безпеки затримало двох росіян, які поширювали у Кракові та Варшаві листівки із закликом вступити до ПВК Вагнера.
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