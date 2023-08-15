На Киевщине командиры Нацгвардии незаконно начислили себе почти 14 млн “боевых” премий

Служба безопасности Украины разоблачила в рядах Нацгвардии схему безосновательного начисления премий за якобы участие в боевых действиях.

Командование одной из бригад военного формирования на Киевщине с 24 февраля и до августа 2022 года незаконно “премировало” себя на общую сумму почти 14 млн бюджетных гривен.

— Чиновники безосновательно начисляли себе и своим подчиненным ежемесячную доплату в размере 100 тыс. грн, которая предусмотрена за непосредственное участие в боевых действиях против российских оккупантов. При этом участники преступной схемы не находились в районах боестолкновений и не выполняли никаких задач на передней линии фронта, — сообщили в СБУ.

К организации сделки причастен заместитель командира — начальник штаба воинской части.

Он безосновательно подписывал рапорты о начислении боевых премий своим подчиненным, прежде всего руководящему составу.

Их личности также установлены — это командир дивизиона, командир 3 батальона, начальник отделения учета личного состава, заместитель командира 1 батальона и командир роты.

На основании собранных доказательств заместителю командира — начальнику штаба воинской части и пятерым его подчиненным сообщено о подозрении по ч. 4 ст. 425 Уголовного кодекса Украины (Халатное отношение к военной службе).

Сейчас решается вопрос об избрании им меры пресечения. Продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления и привлечения виновных к ответственности. Злоумышленникам грозит до 8 лет тюрьмы.

Напомним, в начале августа этого года СБУ разоблачила руководителей одного из учебных центров Нацгвардии, которые незаконно насчитали себе почти 1 млн “боевых” премий.

Источник : СБУ

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