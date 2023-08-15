Укр Рус
Поддержать
Укр Рус
Популярные
Направлялся из Норвегии в Турцию: самолет с пассажирами попал в воздушное пространство Украины
Срочно
Ракетный удар по Львову: разрушены квартиры, повреждены машины, есть попадание в садик
В двух селах Львовской области из-за попадания ракет повреждены 19 домов, количество пострадавших возросло
В российском Уссурийске прорвало дамбу: затоплены десятки домов
На Крымском мосту “бавовна”: движение автомобилей перекрыли
Украина
Валентина Чорна, редактор ленты

На Киевщине командиры Нацгвардии незаконно начислили себе почти 14 млн “боевых” премий

СБУ
Фото: СБУ

Служба безопасности Украины разоблачила в рядах Нацгвардии схему безосновательного начисления премий за якобы участие в боевых действиях.

Командование одной из бригад военного формирования на Киевщине с 24 февраля и до августа 2022 года незаконно “премировало” себя на общую сумму почти 14 млн бюджетных гривен.

— Чиновники безосновательно начисляли себе и своим подчиненным ежемесячную доплату в размере 100 тыс. грн, которая предусмотрена за непосредственное участие в боевых действиях против российских оккупантов. При этом участники преступной схемы не находились в районах боестолкновений и не выполняли никаких задач на передней линии фронта, — сообщили в СБУ.

К организации сделки причастен заместитель командира — начальник штаба воинской части.

Он безосновательно подписывал рапорты о начислении боевых премий своим подчиненным, прежде всего руководящему составу.

Их личности также установлены — это командир дивизиона, командир 3 батальона, начальник отделения учета личного состава, заместитель командира 1 батальона и командир роты.

На основании собранных доказательств заместителю командира — начальнику штаба воинской части и пятерым его подчиненным сообщено о подозрении по ч. 4 ст. 425 Уголовного кодекса Украины (Халатное отношение к военной службе).

Сейчас решается вопрос об избрании им меры пресечения. Продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления и привлечения виновных к ответственности. Злоумышленникам грозит до 8 лет тюрьмы.

Напомним, в начале августа этого года СБУ разоблачила руководителей одного из учебных центров Нацгвардии, которые незаконно насчитали себе почти 1 млн “боевых” премий.

Читайте также
Ежедневно “разгоняли” до 70 фейков о войне: в Киеве задержали двух пропагандисток Кремля
На Киевщине командиры Нацгвардии незаконно начислили себе почти 14 млн “боевых” премий

Источник: СБУ
Война в Украине, Нацгвардия, СБУ
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
”Аренда” Крыма невозможна, ведь Россия быстро потребует стать владельцем — Данилов
Крим, Гніздо ластівки замок
Вслед за Польшей. В Латвии обнаружили призывы присоединиться к ЧВК Вагнера
На Киевщине командиры Нацгвардии незаконно начислили себе почти 14 млн “боевых” премий
Карта воздушных тревог Украины онлайн: где есть угроза ракетного удара
карта повітряних тривог онлайн
В ракетах Х-101, выпущенных ночью по Украине, было до 30 иностранных микросхем – ОП
На Киевщине командиры Нацгвардии незаконно начислили себе почти 14 млн “боевых” премий
Партнеры не ставили каких-то требований вести переговоры с РФ – Данилов
Олексій Данілов
Видео
Путешествия
Натягивают противоминные сетки и ставят наблюдательные пункты: Одесса готова к пляжному сезону

Показатели воды в норме, а противоминные сетки уже натягивают. Одесские пляжи снова готовят к открытию. Соответствующее распоряжение подписал глава ОВА Олег Кипер. Он объясняет, что побережье станет доступным для людей для оздоровления. Правда, только некоторые его участки, которые будут соответствовать нормам. Однако в военном командовании считают, что рекреационные зоны Одессы и области все еще несут немало угроз. С этим согласны и экологи.

Александра Ченкова
Новости Факты ICTV — выпуск новостей за 00:00 (15.08.2023)
На Киевщине командиры Нацгвардии незаконно начислили себе почти 14 млн “боевых” премий
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 23:30 (14.08.2023)
На Киевщине командиры Нацгвардии незаконно начислили себе почти 14 млн “боевых” премий
Новости Факты ICTV — выпуск новостей за 23:00 (14.08.2023)
На Киевщине командиры Нацгвардии незаконно начислили себе почти 14 млн “боевых” премий
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 22:30 (14.08.2023)
На Киевщине командиры Нацгвардии незаконно начислили себе почти 14 млн “боевых” премий
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь