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Экс-сотрудник ФБР в суде признал, что работал на российского олигарха Дерипаску

Чарльз Макгонігал
Фото: Getty Images

Выступая перед федеральным судьей в Нью-Йорке, 55-летний бывший глава отдела контрразведки ФБР Чарльз Макгонигал признал себя виновным в сговоре с целью нарушения санкций против России, устроившись после выхода на пенсию на работу к российскому олигарху Олегу Дерипаске, в отношении которого он когда-то проводил расследование.

Он подчеркнул, что “глубоко раскаивается” в работе, которую он выполнял в 2021 году для миллиардера.

Макгонигал сказал, что получил более $17 тыс. за компромат на конкурента Дерипаски — другого российского олигарха.

Прокуроры также владеют информацией о том, что Макгонигал пытался помочь Дерипаске выйти из санкционного списка и вел переговоры о получении гонорара в размере от $650 тыс. до $3 млн за поиск файлов, раскрывающих скрытые активы на $500 млн бизнес-конкурента россиянина.

Макгонигал признал себя виновным по одному пункту обвинения в сговоре с целью отмывания денег и нарушении Закона о международных чрезвычайных экономических полномочиях. Ему грозит до 5 лет лишения свободы. Вынесение приговора назначили на 14 декабря.

Он был специальным агентом, ответственным за отдел контрразведки ФБР в Нью-Йорке с 2016 по 2018 год, руководил расследованиями в отношении российских олигархов, в том числе Дерипаски.

Дерипаска находится под санкциями США с 2018 года в связи с оккупацией Крыма.

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Источник: AP
Нью-Йорк, Олег Дерипаска, санкції, Санкції проти Росії, США-Россия, ФБР
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