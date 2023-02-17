Февраль, 16 в 22:02

Высший антикоррупционный суд удовлетворил иск Минюста о передаче в государственную собственность Украины предприятий на сумму 10 млрд грн, которые принадлежали российскому олигарху Олегу Дерипаске.

Об этом говорится в сообщении Службы безопасности Украины, которая предоставила соответствующие сведения об олигархе.

Отмечается, что решение суда касается Николаевского глиноземного завода, а также недобывающих компаний Глуховский карьер кварцитов, Хустский карьер и Жежеловский карьер.

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Стоимость переданного Украине имущества составляет более 10 млрд грн.

— Установлено, что Дерипаска, который входит в ближайшее окружение военно-политического руководства РФ, руководил предприятиями через подконтрольные коммерческие структуры в разных регионах Украины, — говорится в сообщении СБУ.

Таким образом российский олигарх пытался скрыть свое отношение к украинским активам, отмечают в Службе безопасности.

В Минюсте уточнили, что речь идет о национализации следующих предприятий:

100% доли ООО Глуховский Карьер кварцитов;

100% ООО Николаевский глиноземный завод;

100% доли ООО Компания Алюминий Украин”;

100% доли ООО Гуардон Украины;

100% доли ООО Сервисный центр Металлург; 100% доли ООО Сервисный центр Металлург;

100 % доли ООО ЧАС ИТ;

99 % доли ООО Охрана НГЗ;

100 % доли ООО Центр учета Николаев;

100 % доли Николаевский благотворительный фонд Центр социальных программ;

100 % доли ООО Запорожалюминторг;

29,5363% акций АО Запорожский производственный алюминиевый комбинат;

100 % доли ЧАО Хустский карьер; 100 % доли ЧАО Хустский карьер;

100 % доли ЧАО Жежелевский карьер;

более трехсот объектов движимого и недвижимого имущества.

В Минюсте добавили, что Дерипаска – один из богатейших российских олигархов, миллиардер и приближенный к президенту России, контролирует и владеет значительными долями групп компаний РусАл, Базовый элемент, ЭН+ Групп.

Объединенная компания РусАл – второй по величине производитель алюминия в мире, а также осуществляет контроль над российскими предприятиями, производящими бронетехнику, которую в дальнейшем вооруженные силы России используют в войне против Украины.

Министерство юстиции еще в январе собрало доказательную базу для обращения в ВАКС с иском о взыскании в доход Украины активов олигарха Дерипаски.

Напомним, в октябре 2022 года президент Владимир Зеленский ввел санкции против четырех человек, среди которых экс-президент Украины Виктор Янукович, российский олигарх Олег Дерипаска и другие.