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Світ
Валентина Летяк, редакторка стрічки

Ексспівробітник ФБР у суді визнав, що працював на російського олігарха Дерипаску

Чарльз Макгонігал
Фото: Getty Images

Виступаючи перед федеральним суддею у Нью-Йорку, 55-річний колишній глава відділу контррозвідки ФБР Чарльз Макгонігал визнав себе винним у змові з метою порушення санкцій проти Росії, влаштувавшись після виходу на пенсію на роботу до російського олігарха Олега Дерипаски, щодо якого він колись проводив розслідування.

Він наголосив, що “глибоко розкраюється” в роботі, яку він виконував у 2021 році для мільярдера.

Макгонігал сказав, що отримав понад $17 тис. за компромат на конкурента Дерипаски – іншого російського олігарха.

Прокурори також володіють інформацією про те, що Макгонігал намагався допомогти Дерипасці вийти зі списку санкцій і вів переговори про отримання гонорару в розмірі від $650 тис. до $3 млн за пошук файлів, що розкривають приховані активи на $500 млн бізнес-конкурента росіянина.

Макгонігал визнав себе винним за одним пунктом звинувачення у змові з метою відмивання грошей і порушенні Закону про міжнародні надзвичайні економічні повноваження. Йому загрожує до 5 років позбавлення волі. Винесення вироку призначили на 14 грудня.

Він був спеціальним агентом, відповідальним за відділ контррозвідки ФБР у Нью-Йорку з 2016 до 2018 рок, керував розслідуваннями щодо російських олігархів, зокрема Дерипаски.

Дерипаска перебуває під санкціями США з 2018 року у зв’язку з окупацією Криму.

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Джерело: AP
Нью-Йорк, Олег Дерипаска, санкції, Санкції проти Росії, США-Росія, ФБР
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