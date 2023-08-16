Командовал вторжением в Украину в 2022 году: в России умер генерал Жидко
В России умер 57-летний генерал-полковник Геннадий Жидко, который в мае-июле 2022 года командовал оккупационной группировкой ВС РФ в Украине.
Об этом сообщают росСМИ со ссылкой на губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева.
Отмечается, что Жидко умер в Москве после продолжительной болезни.
В 2016 году Геннадий Жидко возглавлял штаб группировки ВС РФ в Сирии. В 2018 году был назначен командующим войсками Восточного военного округа.
С ноября 2021-го по июль 2022-го Жидко занимал должность заместителя министра обороны — начальника главного военно-политического управления ВС РФ.
В начале июня 2022 года стало известно, что Жидко назначили командовать всей оккупационной группировкой ВС РФ в Украине. Он сменил на этой должности генерала Александра Дворникова.
Фото: Википедия
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