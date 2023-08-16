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Валентина Чорна, редактор ленты

Командовал вторжением в Украину в 2022 году: в России умер генерал Жидко

Геннадій Жидко

В России умер 57-летний генерал-полковник Геннадий Жидко, который в мае-июле 2022 года командовал оккупационной группировкой ВС РФ в Украине.

Об этом сообщают росСМИ со ссылкой на губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева.

Отмечается, что Жидко умер в Москве после продолжительной болезни.

В 2016 году Геннадий Жидко возглавлял штаб группировки ВС РФ в Сирии. В 2018 году был назначен командующим войсками Восточного военного округа.

С ноября 2021-го по июль 2022-го Жидко занимал должность заместителя министра обороны — начальника главного военно-политического управления ВС РФ.

В начале июня 2022 года стало известно, что Жидко назначили командовать всей оккупационной группировкой ВС РФ в Украине. Он сменил на этой должности генерала Александра Дворникова.

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Фото: Википедия

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Командовал вторжением в Украину в 2022 году: в России умер генерал Жидко
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Командовал вторжением в Украину в 2022 году: в России умер генерал Жидко
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Командовал вторжением в Украину в 2022 году: в России умер генерал Жидко
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