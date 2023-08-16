Командував вторгненням в Україну у 2022 році: у Росії помер генерал Жидко
У Росії помер 57-річний генерал-полковник Геннадій Жидко, який у травні-липні 2022 року командував окупаційним угрупованням ЗС РФ в Україні.
Про це повідомляють росЗМІ з посиланням на губернатора Хабаровського краю Михайла Дегтярьова.
Зазначається, що Жидко помер у Москві після тривалої хвороби.
У 2016 році Геннадій Жидко очолював штаб угруповання ЗС РФ у Сирії. У 2018 році був призначений командувачем військ Східного військового округу.
З листопада 2021-го до липня 2022-го Жидко обіймав посаду заступника міністра оборони – начальника головного військово-політичного управління ЗС РФ.
На початку червня 2022 року стало відомо, що Жидка призначили командувати всім окупаційним угрупованням ЗС РФ в Україні. Він змінив на цій посаді генерала Олександра Дворнікова.
Фото: Вікіпедія
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